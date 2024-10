Instagram Blocca gli Screenshot: La Privacy nei DM Diventa Prioritaria

Gli screenshot su Instagram stanno per diventare un ricordo del passato, almeno per quanto riguarda i messaggi diretti (DM). La piattaforma di social media, utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo, sta implementando nuove misure di sicurezza per proteggere la privacy degli utenti. La novità? Gli utenti non potranno più fare screenshot nelle conversazioni in modalità “Messaggio a scomparsa“.

Instagram e la Sicurezza: Nuovi Passi in Arrivo

Dopo le recenti misure di sicurezza introdotte da WhatsApp, anche Instagram, sotto l’ala di Meta, ha deciso di rafforzare la protezione dei suoi utenti. La piattaforma sta testando il blocco degli screenshot nelle chat private in modalità “Messaggio a scomparsa”, una funzionalità che già permette di eliminare automaticamente i messaggi una volta che la chat viene chiusa.

Questo nuovo sviluppo si inserisce nella strategia di Instagram per garantire maggiore privacy e sicurezza agli utenti, permettendo loro di avere un controllo più stretto sui contenuti condivisi in chat private. L’obiettivo è evitare che messaggi sensibili possano essere salvati senza il consenso del mittente.

Cos’è la Modalità “Messaggio a Scomparsa”?

La modalità Messaggio a scomparsa, introdotta negli ultimi anni, permette agli utenti di inviare contenuti che scompaiono dopo essere stati visualizzati. Attivarla è semplice: basta scorrere verso l’alto dal fondo della schermata della conversazione. Una volta attivata questa modalità, i messaggi non possono essere salvati, inoltrati o condivisi. Se qualcuno prova a fare uno screenshot, viene visualizzato un avviso con la scritta “Hai acquisito uno screenshot”.

Un Contributo Importante nella Lotta al Cyberbullismo

Questa nuova funzione non è solo una questione di privacy, ma mira anche a contrastare il cyberbullismo, un problema crescente sui social media. Bloccando la possibilità di salvare contenuti sensibili senza autorizzazione, Instagram spera di creare un ambiente digitale più sicuro, incoraggiando una comunicazione più aperta e responsabile tra gli utenti.

Il blocco degli screenshot nei DM in modalità “Messaggio a scomparsa” è solo uno dei tanti aggiornamenti che Instagram sta sviluppando per migliorare l’esperienza degli utenti e aumentare la sicurezza.

Cosa Cambierà per gli Utenti?

Questa novità sarà inizialmente applicata solo ai messaggi inviati in modalità “Messaggio a scomparsa”, e potrebbe essere estesa in futuro ad altre sezioni della piattaforma. Gli utenti dovranno essere consapevoli che, in queste chat temporanee, non potranno fare screenshot o salvare i contenuti, il che rende questa funzione ideale per chi vuole scambiare informazioni sensibili o personali in modo sicuro.