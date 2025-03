Il calcio di rigore: come funziona e la regola nel dettaglio

Il calcio di rigore è una delle situazioni più decisive e cariche di tensione nel mondo del calcio. Introdotto per la prima volta nel 1891, rappresenta una punizione assegnata alla squadra attaccante quando un giocatore avversario commette un fallo punibile con un calcio di punizione diretto all’interno della propria area di rigore. Questo offre alla squadra offensiva l’opportunità di segnare una rete da una distanza di 11 metri dalla porta, con solo il portiere a difendere.

Procedura del calcio di rigore

La corretta esecuzione di un calcio di rigore segue una procedura ben definita:​

Posizionamento del pallone: il pallone deve essere posizionato sul punto del calcio di rigore, noto come “dischetto”, situato a 11 metri dalla linea di porta ed equidistante dai pali. ​

Identificazione del tiratore: il giocatore incaricato di eseguire il tiro deve essere chiaramente identificato dall’arbitro, dal portiere e dagli altri calciatori. ​

Posizionamento dei giocatori: tutti i calciatori, eccetto il tiratore e il portiere avversario, devono trovarsi all’interno del terreno di gioco, al di fuori dell’area di rigore, dietro il punto del rigore e al di fuori dell’arco dell’area di rigore. ​

Ruolo dell’arbitro: l’arbitro deve assicurarsi che tutti i giocatori siano correttamente posizionati prima di autorizzare l’esecuzione del rigore con un fischio.​

Esecuzione del tiro: il pallone è in gioco quando è calciato e si muove in avanti. Il tiratore non può toccare nuovamente il pallone fino a quando questo non è stato toccato da un altro giocatore.

Obblighi e restrizioni per il tiratore

Il giocatore designato per battere il rigore deve attenersi a specifiche regole:​

Finta durante l’esecuzione : è permesso eseguire finte durante la rincorsa per ingannare il portiere. Tuttavia, fintare dopo aver completato la rincorsa e prima di calciare il pallone è considerato comportamento antisportivo e punibile con un’ammonizione.

: è permesso eseguire finte durante la rincorsa per ingannare il portiere. Tuttavia, fintare dopo aver completato la rincorsa e prima di calciare il pallone è considerato comportamento antisportivo e punibile con un’ammonizione. Tocco successivo: dopo aver calciato il pallone, il tiratore non può toccarlo una seconda volta fino a quando non è stato toccato da un altro giocatore. Se viola questa regola, viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto dell’infrazione.

Obblighi e restrizioni per il portiere

Il portiere ha responsabilità specifiche durante un calcio di rigore:​

Posizionamento : deve rimanere sulla linea di porta, tra i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della porta, facendo fronte al tiratore, fino a quando il pallone non sia stato calciato.

: deve rimanere sulla linea di porta, tra i pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della porta, facendo fronte al tiratore, fino a quando il pallone non sia stato calciato. Movimento : è consentito muoversi lateralmente lungo la linea di porta, ma non può avanzare verso il tiratore prima che il pallone sia stato calciato.​

: è consentito muoversi lateralmente lungo la linea di porta, ma non può avanzare verso il tiratore prima che il pallone sia stato calciato.​ Infrazioni: se il portiere viola queste regole e il pallone non entra in rete, il calcio di rigore deve essere ripetuto. Inoltre, il portiere può essere ammonito per comportamento antisportivo. ​

Sanzioni per infrazioni durante il calcio di rigore

Le infrazioni commesse sia dai difendenti che dagli attaccanti durante l’esecuzione di un calcio di rigore sono sanzionate come segue:​

Infrazione del tiratore o dei compagni : se il pallone entra in rete, il rigore viene ripetuto. Se non entra, viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra difendente.

: se il pallone entra in rete, il rigore viene ripetuto. Se non entra, viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra difendente. Infrazione del portiere o dei suoi compagni: se il pallone entra in rete, la rete è convalidata. Se non entra, il rigore viene ripetuto.​

Il contesto all’interno delle scommesse sportive

