Regina Elisabetta, visita al feretro con tanto di regole

Le autorità britanniche consentiranno alle persone in lutto di dire addio alla regina Elisabetta 24 ore su 24 a partire dalla giornata di mercoledì.

Si prevede che centinaia di migliaia di persone diranno addio al monarca più longevo della Gran Bretagna prima del suo funerale di stato previsto per il 19 settembre, a cui parteciperanno i leader mondiali.

Gli operatori ferroviari hanno affermato di aspettarsi una “domanda di viaggi senza precedenti” all’interno di Londra e hanno consigliato ai passeggeri di prepararsi a completare il percorso verso le loro destinazioni finali a piedi.

Da parte sua, il Ministero della Cultura britannico ha affermato che il pubblico potrà salutare la regina nella Westminster Hall in Parlamento 24 ore al giorno dalle 17:00 di mercoledì 14 settembre fino alle 06:30 del 19 settembre.

l ministero ha aggiunto: “Coloro che desiderano partecipare dovranno attendere in coda per molte ore, magari tutta la notte… Sono previsti grandi numeri, ed è consigliabile controllare in anticipo e pianificare di conseguenza e prepararsi a lunghi periodi di attesa“.

Deporre il corpo è un onore raro in Gran Bretagna e in precedenza è stato concesso solo in altre nove occasioni, principalmente a membri della famiglia reale, inclusa la madre della regina Elisabetta nel 2002, quando circa 200.000 persone si sono accalcate per pagare i loro addii.

La bara chiusa della regina Elisabetta riposerà all’interno della Westminster Hall. E fa la guardia a ciascuno degli angoli della piattaforma 24 ore su 24.

La bara sarà preceduta da una processione cerimoniale attraverso il centro di Londra da Buckingham Palace a Westminster Hall mercoledì.