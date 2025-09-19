Campione d’Italia ospita la tappa di ottobre delle ISOP

In un contesto storico come quello attuale, fortemente digitale, e in cui anche il poker online rappresenta ormai la fetta principale del settore, è sempre grande l’attesa per eventi come le Italian Series of Poker. Noto come ISOP, è un circuito di tornei di poker sportivo che dal 2011 hanno contribuito a strutturare un calendario stabile e riconosciuto in Italia.

Dopo l’edizione “Anno Zero” disputata al Casinò Perla di Nova Gorica, le ISOP hanno iniziato a svilupparsi in vere e proprie stagioni, dal 2013 in avanti, con eventi a cadenza mensile che hanno trovato spazio in diverse sedi italiane.

Nel corso degli anni i campionati italiani hanno sempre rappresentato il momento più prestigioso e conclusivo della stagione, non solo per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano ma anche perché da queste classifiche si selezionano i membri dell’Italian Poker Team, la squadra che ogni luglio vola a Las Vegas indossando la maglia azzurra. Questo percorso ha contribuito a creare una tradizione ormai consolidata, capace di attrarre sia giocatori amatoriali sia figure esperte, grazie a strutture di torneo studiate per valorizzare le abilità dei partecipanti e a regole che garantiscono equilibrio, come l’assenza di re-entry nello stesso Day.

Oggi il circuito ISOP conta decine di migliaia di presenze accumulate nel tempo e più di cento giocatori che hanno avuto l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello internazionale.

La stagione 2025/2026 prosegue con la tappa di ottobre a Campione d’Italia, in programma dal 21 al 27 del mese, che porterà nella Poker Room del Casinò di Campione un fitto calendario di sedici tornei. Tra gli appuntamenti principali ci sarà il Main Event, dal 22 al 27 ottobre con un buy-in di 500 euro, insieme al torneo Omaha del 24 e 25 ottobre da 300 euro e all’All Stars del 26 e 27 ottobre con un buy-in da 1.000 euro. L’intera settimana avrà un montepremi stimato di circa 500.000 euro, segnale della dimensione raggiunta dalla manifestazione.

Questa tappa si colloca come uno degli eventi centrali della stagione, che proseguirà nei mesi successivi con ulteriori appuntamenti previsti a dicembre, febbraio e aprile, fino ad arrivare al Campionato Italiano di Poker nel giugno 2026. Come ogni anno, lungo il percorso stagionale verranno aggiornate le classifiche ufficiali che porteranno all’assegnazione dei titoli Player of the Year, Omaha Player of the Year, Side Player of the Year e al riconoscimento delle migliori squadre nel Campionato Italiano a Squadre. I premi collegati a queste classifiche includono anche pacchetti per la partecipazione a eventi internazionali negli Stati Uniti, rafforzando la connessione tra il circuito nazionale e i palcoscenici mondiali.

Oltre all’iscrizione diretta ai tornei, l’accesso è possibile anche tramite qualificazioni online partite a settembre, che permettono di ottenere ingressi partendo da costi ridotti. Si tratta di un’opzione che rende l’evento accessibile a un pubblico più ampio e che si inserisce nella logica delle ISOP di mantenere un equilibrio tra competizione e inclusività. Per chi intende partecipare è importante pianificare in anticipo l’esperienza, consultando con attenzione il programma ufficiale, valutando i costi complessivi tra buy-in, spese di viaggio e soggiorno, e leggendo il regolamento che disciplina lo svolgimento dei tornei.

La tappa di ottobre a Campione d’Italia conferma dunque l’evoluzione di un circuito che, nato da un’idea più di dieci anni fa, è riuscito a trasformarsi in una realtà solida, con un’identità ben definita e capace di mantenere costante l’attenzione sulla dimensione sportiva del gioco. Con una lunga storia alle spalle, un calendario che valorizza la competizione e un percorso che porta fino ai tavoli di Las Vegas, le Italian Series of Poker rimangono uno degli appuntamenti più significativi del panorama live italiano.