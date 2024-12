Il punto sulla Serie B: ci pensa Walter Novellino

Con la nazionale attiva e con la pausa dei campionati, anche la Serie B entra momentaneamente in ferie. E in attesa che si ritorni a giocare, può essere l’occasione giusta per capire chi sono le favorite del campionato, direttamente dalla voce di uno degli allenatori italiani più esperti in tal senso: Walter Novellino.

L’opinione di Walter Novellino sulla Serie B 2024-2025

Novellino è stato recentemente intervistato, e ha fornito alcuni spunti particolarmente utili per inquadrare il campionato di Serie B di quest’anno, piuttosto incerto e con molte sorprese. Intanto la promozione diretta sembra essere una questione a tre, con il Pisa, il Sassuolo e lo Spezia coinvolte in una lotta serrata. Si parla delle principali candidate per la promozione in Serie A, secondo le quote scommesse Serie B e il parere degli esperti, Novellino compreso. Purtroppo, però, ad alcune squadre sta andando peggio del previsto.

Una di queste è la Cremonese, che ha recentemente deciso di esonerare Corini, richiamando Stroppa in panchina. Secondo Walter Novellino è stata una scelta a dir poco avventata e discutibile, considerando che a Corini non è stato dato fisicamente il tempo di impattare sulla squadra (solo 5 giornate in panchina). Promosso a pieni voti, invece, il ritorno di Colantuono sulla panchina della Salernitana: un allenatore di grande qualità ed esperienza, che Novellino apprezza da sempre per via delle sue doti.

Anche la Sampdoria è in una situazione complessa, dopo due sconfitte consecutive e il ritiro imposto dalla società. Sottil è in bilico e sembra che nelle ultime ore la dirigenza abbia sondato il terreno per un eventuale ritorno di Andrea Pirlo sulla panchina dei blucerchiati. Anche in questo caso, Novellino non si è detto d’accordo sulle critiche a Sottil, considerando che si parla di un allenatore di prima fascia, da Serie A. Come sempre, secondo Walter ci vuole tempo: tempo che raramente viene concesso agli allenatori, soprattutto se si parla della cadetteria.

Gli altri pareri di Novellino sulla stagione in corso

A proposito di promesse mai mantenute, anche quest’anno il Palermo sta deludendo molto, rendendo ben al di sotto delle aspettative. Novellino, che il Palermo lo ha allenato in Serie A, si è detto molto deluso dallo scarso impiego di Brunori, ovvero uno dei talenti più cristallini in casa rosanero. Per quel che riguarda la lotta promozione, Novellino è entusiasta del lavoro svolto fino a questo momento da Filippo Inzaghi, che con il suo Pisa primo in classifica sta davvero stupendo tutti quanti. Ciò che ha colpito Novellino è il gioco impresso da Inzaghi alla sua squadra, con idee chiare e soprattutto funzionali ai giocatori in rosa.

Secondo Novellino il Sassuolo rimane comunque la principale avversaria del Pisa, mentre la sorpresa più interessante di questo campionato è il Cesena quarto in classifica. A Walter piace molto anche la Juve Stabia, attualmente nona in classifica ma dotata di grande potenziale. Novellino ha apprezzato in particolare il modulo della Juve Stabia: un 3-4-1-2 a rombo difensivo che si dimostra molto roccioso e versatile, quando si tratta di ribaltare il fronte e ripartire in contropiede.