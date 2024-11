Allarme Morbillo: Casi Globali in Aumento del 20%, Avverte l’OMS

I casi di morbillo a livello globale hanno subito un’impennata significativa negli ultimi anni, con un aumento del 20% tra il 2022 e il 2023. Questo incremento preoccupante, evidenziato in un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è in gran parte attribuito al calo delle vaccinazioni contro il morbillo durante la pandemia di COVID-19.

Casi e Focolai in Crescita

Il rapporto dell’OMS mostra che i casi di morbillo sono saliti da 8,6 milioni nel 2022 a oltre 10,3 milioni nel 2023. Parallelamente, il numero di paesi che hanno affrontato focolai gravi o destabilizzanti è cresciuto da 36 a 57. Questi dati sottolineano l’urgenza di affrontare la diffusione del virus con strategie mirate e interventi di salute pubblica.

Decessi in Leggero Calo, ma i Bambini Restano le Vittime Principali

Nonostante l’aumento dei casi, i decessi legati al morbillo sono diminuiti dell’8%, passando da 116.800 nel 2022 a 107.500 nel 2023. Tuttavia, la maggior parte delle vittime erano bambini sotto i cinque anni. Questo calo dei decessi è dovuto in parte al fatto che molti nuovi casi si sono verificati in paesi con un accesso migliore all’assistenza sanitaria e a una nutrizione più adeguata, fattori che aiutano a ridurre la mortalità infantile.

Il Ruolo Cruciale della Vaccinazione

Gli esperti dell’OMS ribadiscono che la vaccinazione resta la difesa più efficace contro il morbillo. Tuttavia, durante la pandemia, la copertura vaccinale globale con la prima dose del vaccino contro il morbillo è scesa all’81%, il livello più basso dal 2008, secondo un rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sebbene nel 2022 ci sia stato un leggero aumento all’83%, questa percentuale non è ancora sufficiente per fermare la diffusione del virus.

“Il vaccino contro il morbillo ha salvato più vite di qualsiasi altro vaccino negli ultimi 50 anni,” ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS. “Per proteggere i più vulnerabili e prevenire la diffusione di questa malattia mortale, dobbiamo garantire l’immunizzazione di ogni individuo, ovunque si trovi.”

Milioni di Bambini a Rischio

Nel 2023, oltre 22 milioni di bambini hanno saltato la prima dose del vaccino contro il morbillo. Solo l’83% dei bambini ha ricevuto la prima dose l’anno scorso, e solo il 74% ha ricevuto la seconda dose raccomandata. Questo significa che ampie fasce della popolazione globale rimangono suscettibili al virus.

Le Raccomandazioni Vaccinali negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, il CDC raccomanda che i bambini siano vaccinati contro morbillo, parotite e rosolia con due dosi: la prima tra i 12 e i 15 mesi e la seconda tra i 4 e i 6 anni. Gli adolescenti e gli adulti non vaccinati sono invitati a ricevere le due dosi per proteggersi.

Il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia è estremamente efficace, con due dosi che garantiscono una protezione del 97% contro il morbillo e dell’88% contro la parotite.

L’Obiettivo della Copertura Vaccinale

Per prevenire epidemie di morbillo, l’OMS sottolinea che almeno il 95% della popolazione di un paese deve essere completamente vaccinata con due dosi. Solo raggiungendo questa copertura si può evitare la diffusione di una delle malattie più contagiose al mondo.

Questo allarme dell’OMS serve da richiamo urgente all’importanza della vaccinazione per proteggere le comunità globali e garantire che i progressi nella lotta contro il morbillo non vengano compromessi.