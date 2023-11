Rivoluzionaria Estensione YouTube Bard: Interazione AI Avanzata e Funzionalità Intuitive

La recente estensione di YouTube Bard ha introdotto un’innovativa capacità di interazione tra l’assistente AI di Google, Bard, e i contenuti di YouTube. Questo aggiornamento, parte di un’iniziativa più ampia di Google per integrare Bard nei suoi servizi principali come Gmail, Docs e YouTube, mira a rendere Bard uno strumento pratico e indispensabile per gli utenti.

Con questa estensione, gli utenti possono ora porre domande specifiche riguardo al contenuto dei video di YouTube, migliorando significativamente la dinamica conversazionale e l’interazione con i video.

Ad esempio, se stai cercando video su come fare una torta, puoi chiedere a Bard quante uova richiede la ricetta nel video. Questa capacità di analizzare i singoli video per ottenere informazioni specifiche distingue Bard nel campo dei chatbot AI, potenzialmente dandogli un vantaggio competitivo, specialmente in scenari in cui gli utenti cercano approfondimenti dettagliati dai contenuti video​​​​.

Inizialmente, Bard aveva acquisito la capacità di estrarre dati da YouTube nel settembre 2023, dopo un aggiornamento che lo integrava con altri prodotti Google, come Docs, Maps, Lens, Flights e Hotels. Tuttavia, precedentemente non era in grado di analizzare i contenuti di un video o rispondere a domande dettagliate su di esso. L’aggiornamento più recente, quindi, rappresenta un passo significativo nell’abilità di Bard di comprendere i video di YouTube, indicando che la tecnologia potrebbe essere ulteriormente affinata per analizzare meglio i video sulla piattaforma in futuro​​.

Secondo Yury Pinsky, direttore del product management per Bard, queste Estensioni consentiranno di trovare informazioni più rapidamente e facilmente all’interno della famiglia di app e strumenti di Google. Ad esempio, se stai pianificando un viaggio al Grand Canyon, puoi chiedere a Bard di raccogliere le date che funzionano per tutti da Gmail, cercare informazioni in tempo reale su voli e hotel, visualizzare le indicazioni stradali di Google Maps per l’aeroporto e persino guardare video su YouTube sulle cose da fare lì, il tutto all’interno di una singola conversazione​​.

Questo potenziamento dell’integrazione di Bard con YouTube ha importanti implicazioni, modellando il panorama dei chatbot AI e l’interazione degli utenti con i contenuti video. La capacità di porre domande dettagliate e specifiche sui video di YouTube trasforma il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti video, migliorando l’engagement degli utenti e fornendo un’esperienza più immersiva e interattiva.