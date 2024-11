Vita Sedentaria: Un Rischio per il Cuore Anche con Esercizio Fisico Regolare

L’inattività prolungata può danneggiare la salute del cuore, anche se si pratica regolarmente attività fisica. Questa è la conclusione di un recente studio condotto dal Massachusetts General Hospital, che evidenzia come lunghi periodi di sedentarietà siano associati a un rischio maggiore di insufficienza cardiaca e altre malattie cardiovascolari.

Lo Studio: Dati e Risultati

Pubblicato sulla rivista accademica JACC, lo studio ha analizzato i dati di salute di 90.000 partecipanti provenienti dalla biobanca britannica. I soggetti, monitorati per sette giorni tramite un accelerometro da polso, avevano un’età media di 62 anni, con il 56% di donne nel campione. Durante il periodo di osservazione, il tempo medio di inattività giornaliera registrato è stato di circa 9,5 ore.

I risultati hanno rivelato che l’aumento del tempo sedentario è correlato a un maggiore rischio di:

Fibrillazione atriale (AF)

Infarto del miocardio (MI)

Insufficienza cardiaca (HF)

Anche chi rispetta i 150 minuti settimanali di attività fisica raccomandati riesce a mitigare i rischi di alcune malattie, come la fibrillazione atriale e l’infarto. Tuttavia, il rischio di insufficienza cardiaca e morte per malattie cardiovascolari resta elevato in chi trascorre troppo tempo seduto.

Quanto Tempo di Inattività è Troppo?

Lo studio sottolinea che il rischio per il cuore aumenta significativamente quando si è inattivi per più di 10,6 ore al giorno. Secondo Shaan Khurshid, uno degli autori, le politiche sanitarie pubbliche dovrebbero incentivare la riduzione dei periodi di inattività, ponendo come obiettivo minimo quello di rimanere attivi per diverse ore al giorno.

Perché la Sedentarietà è Così Pericolosa?

L’inattività prolungata è stata collegata a una serie di effetti negativi sulla salute cardiovascolare, tra cui:

Riduzione del flusso sanguigno : lunghi periodi senza movimento ostacolano la circolazione.

: lunghi periodi senza movimento ostacolano la circolazione. Infiammazione cronica : la sedentarietà può aumentare i marker infiammatori, contribuendo a malattie cardiache.

: la sedentarietà può aumentare i marker infiammatori, contribuendo a malattie cardiache. Aumento del rischio metabolico: la sedentarietà influisce negativamente su glicemia, pressione arteriosa e colesterolo.

Secondo Charles Eaton, del Dipartimento di medicina di famiglia della Brown University, questa ricerca offre prove chiare dei pericoli legati alla vita sedentaria, sottolineando l’importanza di politiche per ridurre l’inattività.

Come Contrastare gli Effetti della Vita Sedentaria

Anche per chi pratica esercizio fisico regolare, spezzare la sedentarietà durante il giorno è fondamentale. Ecco alcuni consigli utili:

Fai pause attive : alzati e cammina ogni 30-60 minuti se lavori alla scrivania.

: alzati e cammina ogni 30-60 minuti se lavori alla scrivania. Integra movimenti leggeri : stretching o piccoli esercizi durante il giorno possono fare la differenza.

: stretching o piccoli esercizi durante il giorno possono fare la differenza. Scegli l’attività fisica integrata : ad esempio, usa le scale invece dell’ascensore o cammina durante le chiamate.

: ad esempio, usa le scale invece dell’ascensore o cammina durante le chiamate. Monitora il tempo sedentario: utilizza dispositivi per controllare quanto tempo trascorri senza muoverti.

Conclusioni: Il Movimento Come Chiave per la Salute del Cuore

Lo studio ribadisce che non basta seguire le linee guida sull’attività fisica settimanale per mantenere il cuore sano. È essenziale ridurre i lunghi periodi di inattività durante il giorno. Adottare uno stile di vita attivo, anche con piccoli accorgimenti quotidiani, può fare la differenza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.