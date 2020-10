Perché potrebbe essere il momento di investire in valute estere

L’investimento nel mercato delle valute estere nell’ultimo periodo ha raggiunto un interessante trend positivo per una serie di motivi. Infatti, anche gli investitori più speculativi possono contare su numerosi strumenti che garantiscono dei risultati favorevoli. I rendimenti sotto zero dei Bond euro, stanno facendo crescere l’interesse degli investitori sulle valute estere. In questo momento infatti, i riflettori sono accesi su questo tipo di moneta che da qualche mese sta crescendo per due fattori che stanno agendo in maniera simultanea. Parliamo, ovvero, dei rendimenti dei Bond Euro negativi e lo stallo dei mercati azionari e delle borse. Gli investitori quindi stanno cercando qualcosa di alternativo e le valute essere sembrano essere la scelta migliore sotto questo aspetto. Vediamo quali sono le caratteristiche e soprattutto, quali sono le operazioni da svolgere.

L’intervento sul mercato del cambio delle valute estere

Il mercato delle valute estere, può essere messo in campo con una serie di strade ben precise. Innanzitutto, si può decidere di comprare valuta estera in cambio di euro, però bisogna andare a considerare quali sono le commissioni che gli scambi economici mettono in campo e talvolta, sono molto alte e si aggiornano in base anche ai volori dello spread. Un’altra opzione è quella di aprire un conto demo trading che possa garantire l’accesso all’investimento. Solo in questo modo si può riuscire ad investire sulle valute estere tenendo presente la loro volatilità, quelle che sono le caratteristiche della valuta e la diversificazione valutaria. Il mercato delle monete deve tener conto anche, infatti del contesto macroeconomico. Basti pensare che le crisi di governo, le realtà più disparate riescono a influire sui mercati azionari economico finanziari in tal senso. Prima perciò di fare degli investimenti delle valute estere è bene considerare qual è la situazione macroeconomica, così da non correre alcun rischio e piuttosto, scegliere quali sono le valute su cui vale la pena investire.

Le valute estere considerate come un bene rifugio

Quando si parla di valute estere bisogna prendere in considerazione il fatto vi è la possibilità anche di concentrarsi su quelle cosiddette “rifugio”. Sono delle monete che consentono a coloro che investono di avere un capitale protetto anche quando i mercati sono particolarmente turbolenti. Sono una sorta di paradiso tranquillo che vale la pena tenere sempre sotto controllo. Una di queste valute è il franco svizzero che è un bunker ed è ideale per costruire i risparmi, soprattutto nei periodi in cui la turbolenza finanziaria è abbastanza alta.

Altre caratteristiche delle valute estere

Investire nelle valute può essere positivo in quanto comunque il mercato riesce a dare delle buone soddisfazioni. Una delle caratteristiche principali sta nel fatto che si può comunque lavorare, a differenza ad esempio del mercato azionario sulla negoziazione dei prezzi delle valute, sulle obbligazioni sull’oro e sul rapporto tra varie tipologie di moneta. Quello che è certo, è che bisogna sempre considerare però in questo tipo di mercato, anche alcuni fattori come ad esempio, la volatilità valutaria. La volatilità è causata da vari fattori come i tassi di interesse, la stabilità geo politica, i fattori legati al turismo, i livelli di export e import, nonché anche la stessa politica monetaria. È per questo motivo, chi si avvicina al mercato del forex deve tener conto di tutti questi elementi perché altrimenti l’avventore non riesce a fare un buon investimento. Una delle caratteristiche essenziali di questo mercato è che la liquidità è alta. In più, è anche bene specificare che la negoziazione è al tempo stesso immediata e facile, con un giro di affari molto alto e che permette di guadagnare una volta, che è più chiaro il sistema.