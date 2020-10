Amazon presenta i furgoni elettrici Rivian

Il gigante dell’e-commerce Amazon, ha dato al mondo un primo assaggio del furgone completamente elettrico a zero emissioni che ha progettato e costruito con Rivian, la startup EV con sede nel Michigan.

L’annuncio di distribuire 10.000 furgoni elettrici, è arrivato come parte del suo impegno per il clima che ha coinciso con lo sciopero globale per il clima di settembre 2019.

La rivelazione di giovedì del primo dei tre veicoli elettrici per le consegne sviluppato nell’ambito della partnership sottolinea i miglioramenti nell’esperienza di guida e nella sicurezza che sono stati al centro del progetto.

“Il veicolo che abbiamo sviluppato con Amazon non è solo elettrico. Abbiamo dato la priorità alla sicurezza e alla funzionalità per creare un veicolo ottimizzato per la consegna dei pacchi“, ha affermato il capo di Rivian RJ Scaringe, in una dichiarazione sul sito web di Amazon .

“Abbiamo pensato a come i conducenti entrano ed escono dal furgone delle consegne, come si vive lo spazio di lavoro e qual è il flusso di lavoro per la consegna dei pacchi.“

Le caratteristiche del nuovo furgone elettrico evidenziate da Amazon includono un ampio parabrezza anteriore per massimizzare la visibilità del conducente, una serie di sensori per la guida del veicolo e la tecnologia di assistenza al traffico, nonché telecamere esterne per garantire ai conducenti una visione completa a 360 gradi intorno al furgone .

Visivamente, il furgone elettrico personalizzato di Amazon ha un aspetto gradevole e tipico di un furgone per la consegna di merci.

Naturalmente, l’assistente vocale di Amazon Alexa è integrato nel furgone per dare accesso a mani libere a informazioni come navigazione e meteo.

Funzionalità aggiuntive come una portiera lato guida rinforzata, nella cabina del conducente per garantire un movimento facile e sicuro e luci posteriori luminose che circondano il retro del furgone per comunicare chiaramente la frenata migliorano anche la sicurezza del conducente.

“Quando abbiamo deciso di creare il nostro primo veicolo di consegna elettrico personalizzato con Rivian, sapevamo che doveva superare di gran lunga qualsiasi altro veicolo di consegna. Volevamo che i conducenti amassero usarlo e che i clienti si sentissero entusiasti quando lo vedevano guidare attraverso il loro quartiere e arrivare a casa loro “, ha affermato Ross Rachey, direttore della flotta globale e dei prodotti di Amazon, nel blog.