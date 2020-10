Ultime Temptation Island, Carlotta in lacrime dopo il filmato di Nello: «Chi mi ridà i miei 6 anni passati con lui?»

Temptation Island sta per chiuderei battenti ed è ormai ufficialmente entrato nel vivo di questa edizione.

Fra Nello e Carlotta è crisi a non finire. Nel villaggio in Sardegna, Benedetta la tentatrice pare aver conquistato il cuore del ragazzo della giovane romana, che dopo aver visto gli ennesimi filmati che lo riprendeva in comportamenti intimi con la single, è scoppiata in un pianto doloroso.

“Non c’è la faccio più, odio questo uomo con tutto il cuore… 6 anni della mia vita chi me li restituisce? Perché questo Nello?“, sbotta Carlotta mentre si trovava nel bagno fra le lacrime per quanto successo.

Carlotta a faccia faccia con Alessia Marcuzzi ha poi sottolineato: “Non me lo fate rivedere di fronte perché potrei fare cose che non voglio e non rispondere di me.

Che gli passa a questo per la testa? So io la persona che vuole oppure sta giocando? Io ormai non so più cosa pensare. Per me lui è morto non lo voglio più vedere“.

Poteva fare la differenza quando siamo entrati qui dentro, invece Nello si è dimostrato quello che è realmente.

Mi ha fato schifo punto. Ora facciamo la splendida ma vivere senza di lui per me non sarà facile al contrario lo trovo un problema enorme.

Mi basteranno i mie fratelli e il supporto dei miei genitori per farmelo dimenticare?”, conclude Carlotta.