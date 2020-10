Ragazzino scopre fossili di dinosauri

L’aspirante paleontologo Nathan Hrushkin parla con orgoglio del suo “curriculum“.

Lo studente di terza media di Calgary ha scoperto un raro scheletro di dinosauro all’inizio di quest’anno a Horseshoe Canyon nella regione di Badlands nel sud-est dell’Alberta.

È una scoperta significativa che un esperto dice, colma una lacuna nella conoscenza dell’evoluzione dei dinosauri.

“Volevo davvero diventare un paleontologo prima (e) ora che ho già trovato qualcosa – a soli 12 anni – avrei un curriculum piuttosto importante“, ha detto Nathan con una risata durante un’intervista telefonica.

Ha detto che stava facendo un’escursione con suo padre e alcuni amici in una soleggiata e calda giornata di fine giugno, quando ha visto un osso sporgere dal terreno.

“La prima cosa che ho detto è stata: ‘Oh mio Dio, papà. Devi salire qui! “

Dopo aver inviato via e-mail le foto della scoperta al Royal Tyrrell Museum of Paleontology di Drumheller, Nathan e suo padre hanno appreso che l’osso apparteneva a un giovane adrosauro, noto anche come dinosauro dal becco d’anatra perché il suo muso appuntito è simile a quello di un’anatra.

Gli adrosauri potevano crescere fino a 13 metri di lunghezza e vagavano per l’Alberta mentre triceratopi e tirannosauri governavano la Terra, ha detto Francois Therrien, curatore della paleoecologia dei dinosauri al Royal Tyrrell Museum, che ha risposto all’e-mail di Nathan

Therrien ha detto che l’adrosauro di tre o quattro anni è vissuto circa 69 milioni di anni fa. È un periodo di tempo che gli esperti non sanno molto “in termini di dinosauri che vivono qui in Canada e persino nell’interno occidentale del Nord America“, ha detto Therrien

“Abbiamo pochissime informazioni su quello che stava succedendo – la scoperta del piccolo Nathan è di grande importanza, perché è un pezzo in più di quel puzzle.“

Therrien ha affermato che la scoperta può aiutare gli archeologi a saperne di più non solo sull’evoluzione dei dinosauri, ma anche su come hanno risposto al loro cambiamento climatico e ambientale.

“Sono davvero entusiasta perché quell’intervallo di tempo nella storia della Terra è un momento di importanti cambiamenti ambientali e climatici. Ci sono periodi di rapido raffreddamento, rapido riscaldamento, precipitazioni in calo, condizioni più umide“.

“Il mio interesse è capire cosa è successo agli animali in quel periodo, specialmente ai dinosauri. Come stanno andando con quei periodi di cambiamenti climatici globali? “

Giovedì, Nathan e suo padre si sarebbero uniti a Therrien e alla sua squadra per estrarre i pezzi finali dell’adrosauro lungo circa tre metri, compreso il suo cranio parziale. I pezzi devono essere posti in giacche protettive di tela e gesso e inviati al laboratorio del museo per la pulizia e la ricerca.

La Nature Conservancy of Canada ha affermato che dalla scoperta di Nathan, i paleontologi hanno scoperto tra le 30 e le 50 ossa nella parete del canyon.

Therrien ha detto che la risposta del giovane alla scoperta è un esempio da manuale di ciò che il pubblico dovrebbe fare quando si imbatte in fossili, ossa e altri scheletri nella zona – contattare i musei.

Per quanto riguarda Nathan, ha detto che lavorare con Therrien lo ha aiutato anche a scoprire molto su se stesso.