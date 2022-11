Quali sono gli alimenti più colpiti dai pesticidi

Quali alimenti sono più avvelenati dai pesticidi che dovresti evitare e sostituire con gli equivalenti biologici.

Per coloro che vogliono mantenere una routine alimentare sana e nutriente, è essenziale cercare alimenti che offrano benefici per la salute. Ma quello che molti non sanno è che ci sono molti cibi accattivanti che in realtà non sono totalmente sani, ma vengono spesso martoriati dai pesticidi.

Quali alimenti sono più colpiti dai pesticidi

Negli ultimi 10 anni, le aziende che coltivano frutta e verdura hanno utilizzato molti pesticidi, cioè prodotti che contengono sostanze molto dannose per la salute delle persone e anche per l’ambiente.

Legambiente ha realizzato uno studio che mostra i prodotti più contaminati.

Quali sono gli alimenti per i quali le aziende utilizzano la maggior parte dei pesticidi:

Uva: nello studio è emerso che l’89,2% dell’uva analizzata conteneva pesticidi.

Pere: circa l’85,9% dei campioni analizzati dallo studio conteneva pesticidi.

Pesche: attraverso le pesche analizzate, è stato osservato che l’83,5% dei campioni conteneva pesticidi.

Fragole: circa il 78,7% dei campioni conteneva pesticidi.

Mele: nelle mele è stata osservata la percentuale del 75,9% di frutti contaminati.

Pomodori: si tratta di una particolare insalata che, secondo i campioni, ha contaminato il 55,8% delle unità analizzate.

Carote: in questo studio, delle carote analizzate, il 55,3% era contaminato da pesticidi.

Come possiamo proteggerci?

Sebbene siano alimenti essenziali per una buona alimentazione e amati da gran parte della popolazione, è possibile mantenere un’alimentazione sana e lontana dai pesticidi se si sceglie di utilizzare prodotti biologici.