La prima colazione è davvero il pasto più importante della giornata

La colazione è davvero il “pasto più importante della giornata” ed evitarla non è esattamente la cosa migliore da fare.

Per alcune persone, questo pasto consiste nel bere una sola tazza di caffè o magari un bicchiere di latte. Per altri, una colazione completa è fondamentale per iniziare una nuova giornata. Infine, ci sono quelli a cui non piace mangiare la mattina presto.

Molte persone non se ne rendono conto, ma la colazione genera numerosi benefici per la nostra vita quotidiana. Ad esempio, dopo questo pasto, stabilizziamo i nostri livelli di glucosio, abbiamo più energia per svolgere attività, saziamo lo stomaco e notiamo persino un miglioramento dell’umore.

Secondo alcuni studi, mangiare regolarmente durante la giornata, includendo ovviamente la colazione, è responsabile di diversi benefici fisici. Tra questi, la riduzione della sensazione di “gonfiore” e il miglioramento della resilienza fisiologica sono quelli che spiccano di più.

Infine, fare colazione può anche essere responsabile di apportare miglioramenti alla tua salute mentale.

Secondo uno studio pubblicato su Psychological Medicine nel 2020, le persone che saltano o ritardano la colazione hanno maggiori probabilità di sviluppare disturbi dell’umore.

Un altro sondaggio condotto su 716 persone in Giappone ha scoperto che saltare la colazione spesso rendeva molto più probabile la depressione in un individuo.

La colazione migliora la salute fisica

Molte persone scelgono di saltare la colazione come parte di una sorta di dieta intermittente, trascorrendo più tempo senza mangiare nella speranza che il corpo inizi a bruciare le sue “riserve di grasso” durante questo periodo. Per tante persone è molto comune aspettare fino a pranzo per mangiare il primo pasto.

Tuttavia, non c’è nulla di scientificamente provato che questo tipo di dieta sia effettivamente salutare. La colazione stessa è benefica per tutti e rafforza anche il corpo per funzionare al massimo delle prestazioni durante il giorno.

Molte persone di solito non hanno fame durante questa parte della giornata e non hanno voglia di mangiare qualcosa al mattino presto.

Questo non è necessariamente un segnale preoccupante, poiché potrebbe essere solo il comportamento individuale di quella persona.

Per questo motivo, saltare la colazione non deve essere una bandiera rossa se ti assicuri di assumere abbastanza calorie e fibre per il corretto funzionamento del tuo corpo durante gli altri pasti.

La colazione è importante, ma ciò che è ancora più importante è che tu abbia un primo pasto sano, che si tratti di colazione o pranzo.

fonte@Livescience