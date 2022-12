Beautiful 2022: cosa succederà nella puntata del 16 dicembre? Tutte le informazioni a riguardo

Per quanto Beautiful esista ormai da anni, i suoi episodi non hanno perso qualità e rimangono interessanti come il primo giorno. Fra le puntate più entusiasmanti troviamo proprio quella del 16 dicembre 2022 di cui parleremo in questo articolo, in quanto permetterà di conoscere e comprendere una nuova storia d’amore.

A seguire avremo anche dei colpi di scena, come il ritorno di alcuni personaggi attesi dal pubblico. Tutti gli avvenimenti presenti all’interno degli episodi non sono stati annunciati pubblicamente, di conseguenza bisognerà attendere affinché sia possibile comprenderli per intero, ma le anticipazioni permettono di scoprire dei particolari degni di nota.

Desideri conoscere tutto ciò nello specifico? Allora continua a leggere.

Tra Paris e Thomas c’è interesse?

Gli episodi mandati in onda precedentemente ci permettono di comprendere che Thomas sia veramente tornato in sé. Hope è tanto felice per questa notizia, in quanto il suo stilista gli è veramente utile in più situazioni: dal rapporto con Douglas, al progetto Hope for the Future. La donna è inoltre soddisfatta dell’impegno che Thomas sta mettendo dal punto lavorativo, anche se desidererebbe occuparlo allo stesso modo dal punto di vista amoroso. Durante la consegna di un compito assegnato precedentemente, Thomasavrà l’occasione di conoscere veramente Paris e questo gli permetterà di farsi una nuova idea su di lei, particolarmente interessante.

Il ritorno di Decaon

Hope negli ultimi giorni ha un comportamento enigmatico, che preoccupa particolarmente il suo compagno. A far sospettare ancora di più Liam sarà però la riunione che la donna ha organizzato a casa sua, che vede invitati Brooke e Ridge. Le domande sul perché di questa azione sono tante, ma la risposta arriverà a breve ai personaggi: Logan Junior riavvicinerà Deacon. Tutti sono rimasti sorpresi, in quanto il ragazzo dovrebbe stare dietro le sbarre, maa quanto pare Deacon è stato scagionato a causa di un sovraffollamento della prigione. Gli ospiti non sono molto convinti di ciò, anzi, la donna chiede all’ex amante di abbandonare la sala. La mamma di Beth decide allora di sputare il rospo: è stata proprio lei ad invitarlo.

La “sorpresa” di Hope

Dopo la riunione a casa di Hope le tensioni crescono a dismisura. Marito e moglie credono che Deacon possa creare solo scompiglio, in quanto pericoloso e inaffidabile. La ragazza però decide di difenderlo, pronunciando: “E’ mio padre!”. La Logan Junior durante il suo periodo peggiore, cioè quando pensava che Beth fosse morta, ha deciso di mettersi in contatto con Deacon, in quanto bisognosa del confronto paterno. Sharpe vuole essere un papà per Hope e lei al momento desidera lo stesso, ma Logan Senior risulta essere terrorizzata da ciò e proverà a impedirglielo.