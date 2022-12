Bruce Willis, l’afasia pare stia peggiorando

L’afasia che ha colpito l’attore di Hollywood, Bruce Willis, sembra stia peggiorando.

La salute dell’attore hollywoodiano Bruce Willis, a cui è stata recentemente diagnosticata l’afasia, è peggiorata drasticamente. Lo ha riferito un insider alla testata RadarOnline.

La fonte ha affermato che la star 67enne della classica serie “Die Hard” ha sempre meno probabilità di riconoscere i parenti.

“Bruce non ha molto da dire, e sembra non capire molto di quello che dicono gli altri. Quindi Emma (la moglie) è diventata in pratica la voce che comunica per lui. Ci sono giorni in cui vedono per un momento Bruce così com’era. Ma questi momenti accadono sempre meno“, ha riferito l’insider.

Secondo lui, l’intera famiglia è molto turbata da ciò che sta accadendo e tutti stanno cercando di trascorrere più tempo possibile con Bruce Willis.

“Sembra che si stia allontanando di più da loro e questo spezza i loro cuori. Le ragazze non possono immaginare il Natale senza Bruce. A loro manca il modo in cui le prendeva in giro sui loro fidanzati e dava loro consigli non richiesti“, spiega ad RadarOnline.

Attualmente Bruce Willis è sposato con la modella Emma Heming, che ha 23 anni meno di lui. La coppia ha due figlie, Mabel Rae ed Evelyn Penn.

Dalla sua prima moglie Demi Moore, Bruce Willis ha tre figlie: Rumer, Scout e Tallulah. Gli ex coniugi mantengono relazioni amichevoli. Willis ha anche partecipato al matrimonio di Moore e Ashton Kutcher. E Demi era al suo matrimonio con Emma.

Ora l’attrice sta anche cercando di trascorrere più tempo con il suo ex marito.

“Coglie ogni occasione per passare del tempo con lui. Se non è nei paraggi, chiama così Bruce può sentire la sua voce“, ha aggiunto l’insider.

Ricordiamo che la grave malattia di Bruce Willis è diventata nota nel marzo di quest’anno. L’attore soffre di afasia, un disturbo del linguaggio che si sviluppa dopo un danno cerebrale. A causa di una malattia, l’attore è stato costretto a porre fine alla sua carriera di attore.

Ha nascosto il fatto che la sua salute stava peggiorando e ha continuato a recitare. All’anti-premio Golden Raspberry nel 2022, è stata persino introdotta una nomination per il peggior personaggio di Bruce Willis in un film del 2021, che includeva tutti gli otto film in cui Bruce Willis ha recitato l’anno scorso. Il film “Star Line” è stato nominato vincitore. Ma quando si è saputo della malattia dell’attore, gli organizzatori dell’anti-premio lo hanno ritirato.