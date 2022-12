Luca Argentero: cinque curiosità sull’attore che forse non sapevi

Uno degli attori più apprezzati dal pubblico italiano è Luca Argentero. Grazie alla sua personalità aperta e affascinante e al suo talento coinvolgente e passionale, attira ogni anno migliaia di visualizzazioni. Per non parlare degli interessanti film in cui è comparso, che gli hanno permesso di implementare la sua fama. Se desideri conoscere nuove informazioni su questo personaggio televisivo sei nel posto giusto, all’interno di questo articolo parleremo infatti della vita privata, della carriera e delle curiosità di Luca Argentero. Se tutto ciò fa al caso tuo, allora continua a leggere.

La vita privata di Luca Argentero

Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile 1978, ha quindi 44 anni e sta sotto il segno zodiacale dell’Ariete. La sua infanzia è stata particolarmente felice: ricorda infatti la dolce famiglia, il suo diploma al Collegio San Giuseppe e la sua laurea in Economia e Commercio. Nel 2003 sceglie di partecipare al programma televisivo Grande Fratello, il quale gli permette di ottenere fama e successo. Poco più tardi decide di avvicinarsi al mondo della moda e dello spettacolo, intraprendendo così la figura di modello. Nel 2005 comprende invece la sua vera posizione nel mondo lavorativo: Luca compare nella sua prima fiction.

La carriera di Luca Argentero

La prima comparsa di Luca avvenne nel 2005 all’interno della fiction “Carabinieri”. Poco più tardi, nel 2006, esordisce nei cinema grazie al film “A Casa Nostra”. Da questo momento, Luca prese parte a davvero tanti sceneggiati, come “Fratelli Unici”, “Vacanze ai Caraibi”, “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, “Brave ragazze”, “Come un gatto in tangenziale- Ritorno a Coccia di Morto” e “Cosa fai a capodanno?”. Negli ultimi anni l’attore decise però di dedicarsi alla carriera televisiva, soffermandosi principalmente sulle serie tv: la più importante sarà “Doc- Nelle tue mani”, apprezzatissima dal pubblico italiano.

Cinque curiosità su Luca Argentero

Sono tante le curiosità su Luca Argentero che gran parte di voi non conoscono, ma noi ne citeremo solo cinque:

Luca è un grande appassionato di sport: il suo fisico scolpito ha un perché, l’uomo ha sempre amato gli sport, prevalentemente il rugby, e desidera allenarsi durante ogni momento libero;

