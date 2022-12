Cher annuncia la morte della madre a 96 anni

La star Cher, ha ufficialmente confermato la notizie della morte della madre.

La leggendaria cantante, originaria della California, ha condiviso sul suo account Twitter la triste notizia su Georgia Holt: “La mamma se n’è andata“, ha scritto Cher nel messaggio sul suo account ufficiale.

Le indiscrezioni trapelate confermano che la madre della “Dea del Pop” avrebbe palesato complicazioni di salute già da qualche mese, motivo per cui era stata ricoverata lo scorso settembre per una polmonite, lo aveva riferito la stessa star, la causa esatta del decesso è però sconosciuta.

“Mamma, era malata. Era appena uscita dall’ospedale. Aveva la polmonite“, ha scritto la star, che in seguito ha assicurato che la donna di 96 anni stava migliorando.

Sfortunatamente, poche ore fa questa domenica, 10 dicembre, ha confermato la dipartita con il messaggio “La mamma se n’è andata” seguito da un’emoji con la faccia triste.

A poche ore dalla pubblicazione, cordoglio e messaggi di sostegno sono giunti alla ricordata attrice di Broadway, alla quale i suoi oltre 4 milioni di follower in rete hanno scritto:

“Che riposi in pace per sempre“, “Mi dispiace molto sentire che la tua amata madre è morta“, “Mi dispiace, niente ti prepara alla morte di una madre. Non importa quando!“, erano alcune delle parole rivolte ai nati il ​​20 maggio 1946.

La madre di Cher sarebbe stata un’ispirazione per la star e che avrebbe seguito le sue orme, dopo che Georgia Holt ha avuto una grande carriera come cantautrice, attrice e modella americana.