Joker 2, le immagini di Joaquin Phoenix sono inquietanti

Dopo l’inaspettato successo di Joker nel 2019, Todd Phillips e la Warner Bros non hanno escluso l’idea di un sequel che poi è stato confermato quest’anno.

Anche se è ancora un po’ presto per vedere Joaquin Phoenix ancora una volta in questo ruolo, la prima immagine di Joker: Folie a Deux è stata condivisa dall’account ufficiale del regista.

Attraverso il suo account Instagram, Phillips ha rivelato che le riprese di questo sequel sono già in corso e, per festeggiare, ha condiviso la prima immagine ufficiale di Joker: Folie a Deux, dove possiamo vedere Phoenix che sta per essere rasato.

Oltre a Phoenix anche Lady Gaga, Brendan Gleeson, Zazie Beetz, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawley reciteranno nel film. Sebbene i dettagli siano scarsi, è stato detto che Joker: Folie a Deux si svolgerà all’interno di Arkham Asylum e avrà uno sfondo musicale.

Joker 2 arriverà nei cinema per il 4 ottobre 2024.

Non sappiamo molto sulla trama, anche se come detto è stato confermato che si svolgerà ad Arkham Asylum. Il centro psichiatrico sarà il palcoscenico principale e sappiamo già cosa accadrà tra quelle mura, soprattutto quando Lady Gaga sarà incaricata di vestire i panni di Harley Quinn.

Tuttavia, il cambiamento più radicale riguarderà il genere stesso del film, dal momento che, a quanto pare, si sta virando su una sorta di musical. Sia Gaga che Phoenix sono esperti nel campo della musica, avendo entrambi vinto Oscar per le interpretazioni cinematografiche. Oltre al fatto che Gaga è uno dei più grandi artisti degli ultimi anni.