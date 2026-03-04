Windows 12 potrebbe arrivare nel 2026: l’intelligenza artificiale al centro, ma molti PC rischiano di restare esclusi

Nelle ultime ore nuovi report sull’evoluzione di Windows stanno alimentando il dibattito nel mondo tech: Windows 12 potrebbe arrivare entro la fine del 2026 e introdurre funzioni di intelligenza artificiale così avanzate da richiedere nuovi processori con chip dedicati. Per molti utenti significherebbe un aggiornamento costoso – o addirittura l’acquisto di un nuovo PC.
Windows 12 potrebbe debuttare nel 2026
Secondo indiscrezioni circolate in queste ore nel settore tecnologico, Microsoft starebbe preparando la prossima grande versione del suo sistema operativo, con un possibile lancio verso la fine del 2026.
Il progetto sarebbe conosciuto internamente con il nome in codice “Hudson Valley Next” e rappresenterebbe uno dei cambiamenti più radicali nella storia recente di Windows.
La tempistica non sarebbe casuale: il supporto ufficiale a Windows 10 terminerà nell’ottobre 2026, e Microsoft potrebbe sfruttare questa scadenza per spingere milioni di utenti verso la nuova generazione del sistema operativo.
Come accaduto con il passaggio da Windows 10 a Windows 11, il nuovo aggiornamento potrebbe quindi diventare un momento chiave di rinnovo per l’intero mercato dei PC.
L’intelligenza artificiale diventa il cuore del sistema
La vera novità di Windows 12 sarebbe però l’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale.
A differenza di Windows 11 – dove strumenti come Copilot sono opzionali – il nuovo sistema operativo potrebbe avere l’AI integrata in quasi tutte le funzioni.
Tra le funzionalità attese:
- ricerca intelligente tra file e documenti
- suggerimenti automatici basati sull’attività dell’utente
- riassunti e generazione di contenuti in tempo reale
- organizzazione automatica dei file
- assistenza avanzata per il gaming e le app creative
In sostanza, l’AI non sarebbe più un semplice assistente ma un vero “motore centrale” del sistema operativo.
Il possibile problema: servirà un nuovo processore
L’aspetto che sta facendo discutere di più riguarda i requisiti hardware.
Le indiscrezioni indicano che Windows 12 potrebbe richiedere CPU con una NPU (Neural Processing Unit) dedicata, cioè un chip progettato specificamente per elaborare operazioni di intelligenza artificiale.
Per sfruttare tutte le funzioni del sistema sarebbe necessaria una potenza di almeno 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), una soglia raggiungibile solo dai processori più recenti di Intel e AMD.
Questo significa che:
- molti PC attuali potrebbero non supportare tutte le funzioni
- alcuni dispositivi potrebbero non poter installare Windows 12
- milioni di utenti potrebbero essere spinti a cambiare computer
Uno scenario già visto nel 2021, quando Windows 11 impose requisiti come TPM 2.0, lasciando fuori numerosi dispositivi ancora perfettamente funzionanti.
Si parla anche di abbonamenti per le funzioni AI
Un’altra ipotesi emersa dai leak riguarda il modello economico del nuovo sistema operativo.
Il sistema base potrebbe restare acquistabile con licenza tradizionale, ma alcune funzionalità avanzate basate su cloud e AI potrebbero essere disponibili tramite abbonamento, integrandosi con servizi come Windows 365.
In pratica:
- Windows 12 Home potrebbe restare gratuito o aggiornabile
- le funzioni AI più potenti potrebbero richiedere un canone mensile
Un modello ibrido che permetterebbe a Microsoft di monetizzare l’uso intensivo dell’intelligenza artificiale.
Cosa cambierà davvero per utenti e mercato dei PC
Se queste anticipazioni verranno confermate, Windows 12 potrebbe segnare l’inizio dell’era degli “AI PC”.
I produttori di hardware stanno già iniziando a promuovere nuovi laptop e desktop con processori dotati di NPU integrata, spesso etichettati come “Windows 12 Ready”.
Questo potrebbe innescare:
- un nuovo ciclo globale di aggiornamento dei PC
- prezzi più alti per i computer di nuova generazione
- una maggiore integrazione tra hardware e intelligenza artificiale
Allo stesso tempo, però, molti utenti potrebbero decidere di rimandare l’aggiornamento o mantenere Windows 11 ancora per anni.
Cosa aspettarsi nei prossimi mesi
Per ora Microsoft non ha ancora confermato ufficialmente Windows 12 né i suoi requisiti. Tuttavia, le indiscrezioni e i movimenti dell’industria indicano che qualcosa di importante sta arrivando nel mondo Windows.
Nei prossimi mesi potrebbero emergere:
- test preliminari nelle versioni Insider
- nuove CPU “AI ready” da Intel e AMD
- dettagli più chiari sui requisiti hardware
Se le voci verranno confermate, il 2026 potrebbe diventare uno degli anni più importanti per l’evoluzione del PC.