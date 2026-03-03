Vitamina D, allarme degli esperti: troppi integratori e dosi eccessive, ecco i rischi reali del sovradosaggio

Nelle ultime ore medici e società scientifiche stanno rilanciando un messaggio chiaro: la vitamina D è fondamentale, ma assumerne troppa può diventare pericoloso. L’automedicazione con integratori ad alto dosaggio sta crescendo, spesso senza controlli medici.

E il principio “più ne prendo, meglio è” non funziona.

Cos’è successo: cresce l’uso fai-da-te di vitamina D

Negli ultimi anni – complice la pandemia e l’attenzione verso il sistema immunitario – la vitamina D è diventata uno degli integratori più acquistati in Italia. In queste ore diversi specialisti stanno tornando a sottolineare un punto chiave: il beneficio clinico più solido riguarda la salute delle ossa, non la prevenzione generica di qualsiasi malattia.

La vitamina D è in realtà un vero e proprio ormone. Regola l’omeostasi del calcio, favorisce l’assorbimento intestinale e contribuisce alla solidità dello scheletro. È essenziale per prevenire osteoporosi e fratture, soprattutto negli anziani.

Il problema nasce quando si superano le dosi raccomandate senza indicazione medica. Molti assumono integratori da 4.000, 5.000 o perfino 10.000 UI al giorno per lunghi periodi, convinti che non esistano rischi.

Non è così.

Perché il sovradosaggio è un rischio concreto

La vitamina D ha un indice terapeutico ben definito. Significa che esiste una finestra di sicurezza tra dose efficace e dose potenzialmente tossica.

Un eccesso può provocare ipercalcemia, cioè un aumento anomalo del calcio nel sangue. E i sintomi non sono banali:

nausea e vomito

debolezza muscolare

sete intensa e disidratazione

confusione mentale

aritmie cardiache

danno renale nei casi più gravi

Nei quadri più seri si può arrivare a calcoli renali o insufficienza renale.

Il punto è che la vitamina D è liposolubile: si accumula nei tessuti e non viene eliminata rapidamente come le vitamine idrosolubili. Questo rende il sovradosaggio più insidioso.

Perché la notizia è importante proprio ora

Oggi il mercato degli integratori è in forte espansione. Online e in farmacia si trovano preparazioni ad altissimo dosaggio facilmente acquistabili senza prescrizione.

Parallelamente, molti pazienti non eseguono un dosaggio ematico prima di iniziare l’integrazione. Il valore di riferimento nel sangue (25-OH vitamina D) dovrebbe guidare la terapia, ma spesso viene ignorato.

Le linee guida indicano che la carenza severa va corretta. Ma nei soggetti con livelli normali, aumentare indiscriminatamente l’assunzione non porta benefici aggiuntivi dimostrati.

Anzi, può esporre a rischi evitabili.

Cosa cambia per chi assume integratori

Il messaggio che emerge con forza in queste ore è semplice: personalizzazione e controllo medico.

Prima di assumere vitamina D:

È utile eseguire un esame del sangue. Bisogna valutare età, peso, patologie e terapie in corso. Occorre rispettare i dosaggi indicati dal medico.

Per la popolazione generale, il fabbisogno quotidiano varia in base all’età e all’esposizione solare. Nella maggior parte dei casi, una dieta equilibrata e una corretta esposizione alla luce solare coprono buona parte del fabbisogno.

L’integrazione è fondamentale in anziani, persone con osteoporosi, soggetti istituzionalizzati o con scarsa esposizione al sole. Ma deve essere mirata.

Il falso mito del “rinforza tutto”

Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che la vitamina D possa prevenire infezioni, tumori o malattie croniche in modo generalizzato. Le evidenze scientifiche, però, sono più caute.

Esistono studi che suggeriscono un ruolo nel sistema immunitario. Tuttavia, il beneficio clinico più robusto e documentato resta quello sulla salute ossea.

Tradotto: non è una vitamina “miracolosa”. È uno strumento utile, se usato correttamente.

Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

È probabile che nei prossimi mesi aumentino le campagne informative su un uso responsabile degli integratori. Alcuni esperti chiedono anche maggiore regolamentazione sui dosaggi venduti liberamente.

Il tema si inserisce in una questione più ampia: la crescente tendenza all’automedicazione e alla gestione autonoma della salute.

La vitamina D resta essenziale. Ma, come ogni terapia, richiede equilibrio.

La parola chiave è una sola: misura.

E su questo, il dibattito è tutt’altro che chiuso.