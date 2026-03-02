Dopo 1.000 candidature senza risposta, lascia Londra e si trasferisce in Austria: la scelta che riaccende il dibattito sul lavoro nel Regno Unito

Ha inviato oltre mille candidature senza ottenere un solo contratto. Oggi, a 29 anni, ha lasciato Londra per trasferirsi in un piccolo villaggio austriaco di 400 abitanti. La storia di Tamer Zeki sta facendo discutere in queste ore perché racconta una realtà che molti giovani conoscono bene.

Cosa è successo davvero: mille CV inviati, zero opportunità

Per anni, Tamer Zeki, 29 anni, ha provato a costruirsi una carriera nel Regno Unito. Ha risposto con costanza a oltre 1.000 annunci di lavoro. Curriculum aggiornato, lettere motivazionali personalizzate, colloqui sporadici ma nessuna offerta concreta.

In un mercato che ufficialmente continua a parlare di ripresa e opportunità, la sua esperienza racconta un’altra faccia della medaglia: selezioni sempre più automatizzate, concorrenza altissima, filtri algoritmici che spesso escludono i candidati prima ancora che un recruiter legga il CV.

Dopo anni di tentativi e frustrazione, la svolta è arrivata altrove. La sua compagna, Anna Haselboeck, con cui aveva una relazione a distanza, ha trovato lavoro in poche settimane in Austria. E non solo.

Un piccolo villaggio austriaco cambia tutto

La coppia si era conosciuta anni prima in Australia, in quella che sembrava una parentesi destinata a chiudersi. Invece, il legame è rimasto. Quando Anna ha ottenuto un impiego in un piccolo centro austriaco di circa 400 abitanti, la loro storia ha preso una piega inaspettata.

Secondo quanto raccontato, il dentista locale avrebbe addirittura offerto un lavoro a entrambi. Un’offerta concreta, immediata, in un contesto completamente diverso rispetto alla frenetica Londra.

Per Zeki è stato il momento della decisione: lasciare una delle capitali europee più dinamiche ma anche più competitive, per trasferirsi in una realtà minuscola ma con una prospettiva stabile. Una scelta professionale, ma anche personale. Finalmente vivere insieme, dopo anni di distanza.

Perché questa storia è importante adesso

La vicenda sta circolando online nelle ultime ore perché intercetta un tema molto sentito: la difficoltà crescente dei giovani nel mercato del lavoro britannico.

Nonostante i dati ufficiali parlino di disoccupazione relativamente contenuta, molti candidati denunciano:

Processi di selezione lunghissimi

Risposte automatiche o nessuna risposta

Richiesta di esperienza anche per ruoli entry-level

Aumento del costo della vita nelle grandi città

Londra, in particolare, resta una delle città più costose d’Europa. Senza un contratto stabile, mantenersi diventa quasi impossibile. In questo scenario, la scelta di trasferirsi all’estero non è più un’eccezione ma una tendenza.

Il caso di Zeki diventa così simbolico: mille tentativi in patria, un’opportunità concreta altrove.

Cosa cambia per i giovani lavoratori europei

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di mobilità professionale intraeuropea. L’idea di “restare dove si è nati” lascia spazio a percorsi più flessibili. Dove c’è lavoro, ci si sposta.

Paesi come l’Austria, soprattutto nelle aree meno popolate, cercano personale qualificato e spesso offrono condizioni di vita più sostenibili: affitti più bassi, meno competizione, comunità più piccole ma più inclusive.

Allo stesso tempo, il caso solleva una domanda scomoda: il sistema di selezione britannico sta diventando troppo selettivo o troppo automatizzato? Mille candidature senza una sola opportunità concreta non sono solo una coincidenza statistica. Sono il segnale di un meccanismo che potrebbe non funzionare per tutti.

Una scelta di lavoro o una scelta di vita?

Per Zeki la decisione non è stata solo professionale. È stata anche emotiva. Dopo anni di relazione a distanza, la possibilità di vivere insieme alla persona amata ha pesato quanto, se non più, della carriera.

In un’epoca in cui la stabilità lavorativa è sempre più incerta, molti giovani stanno rivalutando le priorità: qualità della vita, relazioni, benessere mentale.

Trasferirsi in un villaggio di 400 abitanti può sembrare un passo indietro rispetto a Londra. Ma per chi cerca stabilità e una comunità, può rappresentare un salto in avanti.

Cosa potrebbe succedere ora

La storia di Tamer Zeki non è un caso isolato. Potrebbe diventare uno dei tanti racconti che alimentano il dibattito sul futuro del lavoro nel Regno Unito e in Europa.

Nelle prossime settimane si vedrà se la sua esperienza resterà un episodio virale o se aprirà una discussione più ampia sulle politiche occupazionali, sui sistemi di selezione e sulle opportunità per i giovani professionisti.

Intanto, una cosa è certa: dopo 1.000 candidature ignorate, la risposta è arrivata da un piccolo villaggio austriaco. E per lui, oggi, questo fa tutta la differenza.