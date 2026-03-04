Samsung Wallet ora apre anche la porta di casa: arriva la chiave digitale per le serrature smart

Samsung amplia l’ecosistema Galaxy e punta direttamente alla smart home. Nelle ultime ore l’azienda ha annunciato Digital Home Key, una nuova funzione di Samsung Wallet che permette di sbloccare la porta di casa direttamente dallo smartphone.
La novità segna un passo importante: dopo auto e pagamenti, il telefono Samsung diventa anche la chiave digitale dell’abitazione.
Samsung Wallet introduce la chiave digitale per la casa
Samsung Electronics ha annunciato oggi il lancio di Digital Home Key, una funzione integrata in Samsung Wallet che consente agli utenti Galaxy di aprire serrature intelligenti compatibili usando semplicemente il proprio smartphone.
Il sistema si basa su Aliro, uno standard aperto sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance (CSA) per rendere più sicuro e interoperabile l’accesso alle serrature smart.
In pratica, se la serratura domestica supporta questo protocollo, lo smartphone Samsung diventa una vera chiave digitale.
L’utente potrà:
- sbloccare la porta con il telefono
- gestire l’accesso direttamente da Samsung Wallet
- utilizzare il sistema senza chiavi fisiche
La funzionalità sarà disponibile a partire da marzo, con una distribuzione iniziale sui dispositivi Samsung Galaxy compatibili.
Come funziona la nuova Digital Home Key
Il funzionamento è simile a quello già visto per le chiavi digitali delle auto, che Samsung ha introdotto negli ultimi anni in collaborazione con diversi produttori automobilistici.
Una volta configurata la serratura smart:
- la chiave digitale viene salvata in Samsung Wallet
- lo smartphone comunica con la serratura tramite protocolli wireless sicuri
- l’utente può sbloccare la porta avvicinando il telefono o tramite autenticazione
Il sistema integra anche livelli avanzati di sicurezza, tra cui:
- autenticazione biometrica
- crittografia dei dati
- protezione tramite Samsung Knox
In questo modo, la chiave digitale rimane protetta all’interno dell’ecosistema Galaxy.
Perché questa novità è importante ora
La mossa di Samsung arriva in un momento in cui le case intelligenti stanno crescendo rapidamente.
Secondo diversi report sul mercato della smart home, sempre più abitazioni adottano dispositivi connessi come:
- serrature intelligenti
- videocitofoni smart
- sistemi di sicurezza domestica
- automazione domestica controllata da smartphone
In questo contesto, Samsung punta a trasformare Samsung Wallet in un vero hub di identità digitale.
Oggi contiene:
- carte di pagamento
- documenti digitali
- carte d’imbarco
- chiavi digitali delle auto
Con Digital Home Key si aggiunge anche l’accesso alla propria abitazione.
L’obiettivo di Samsung: un ecosistema sempre più connesso
L’integrazione della chiave di casa non è un caso isolato. Fa parte di una strategia più ampia con cui Samsung sta cercando di rafforzare il proprio ecosistema tecnologico.
L’idea è semplice: lo smartphone Galaxy diventa il centro di controllo della vita quotidiana.
Con un unico dispositivo sarà possibile:
- pagare
- guidare l’auto
- entrare in casa
- gestire dispositivi domestici smart
L’utilizzo dello standard Aliro è inoltre un segnale importante. Essendo un protocollo aperto, potrebbe facilitare la compatibilità tra diversi produttori di serrature intelligenti.
Questo significa che la funzione potrebbe espandersi rapidamente nel mercato delle smart home.
Cosa potrebbe cambiare per gli utenti nei prossimi mesi
Nel breve periodo la disponibilità dipenderà principalmente dalla compatibilità delle serrature intelligenti con lo standard Aliro.
Man mano che i produttori adotteranno questo protocollo, sempre più utenti Galaxy potranno utilizzare il proprio telefono come chiave domestica.
Gli esperti del settore ritengono che questa evoluzione possa accelerare la diffusione di:
- accessi digitali nelle abitazioni
- sistemi di sicurezza smart
- gestione condivisa delle chiavi per familiari o ospiti
Se l’adozione crescerà, la chiave fisica potrebbe diventare sempre meno necessaria.
Una nuova fase per la casa intelligente
Con Digital Home Key, Samsung continua a trasformare lo smartphone in un portafoglio digitale completo e in un centro di controllo personale.
L’estensione delle chiavi digitali dalle auto alle abitazioni rappresenta un passo naturale nella corsa alla smart home.
Nelle prossime settimane si capirà quali produttori di serrature aderiranno allo standard Aliro e quanto velocemente la funzione diventerà diffusa.
Ma una cosa è già chiara: il telefono sta diventando la nuova chiave di tutto.