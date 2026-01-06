Samsung ha annunciato il più grande schermo LCD al mondo con tecnologia micro RGB, raggiungendo la dimensione record di 130 pollici. Il nuovo display punta a ridefinire gli standard per i grandi formati nel settore dell’home entertainment e delle installazioni professionali, con un focus su qualità dell’immagine e precisione cromatica.

L’annuncio è arrivato nel corso di una presentazione ufficiale dell’azienda, che ha illustrato come la tecnologia micro RGB consenta un controllo più accurato dei singoli colori primari rispetto ai tradizionali pannelli LCD. Secondo Samsung, questo approccio permette di migliorare luminosità, contrasto e fedeltà delle immagini, soprattutto su schermi di dimensioni estreme.

Un nuovo record per i display di grande formato

Con i suoi 130 pollici, il nuovo LCD stabilisce un primato nel segmento dei televisori e dei monitor professionali. Samsung ha spiegato che il progetto nasce per rispondere alla crescente domanda di soluzioni video di grandi dimensioni destinate a sale conferenze, spazi pubblici, showroom e ambienti domestici di fascia alta.

Il pannello utilizza una struttura avanzata che separa in modo più preciso i canali di colore rosso, verde e blu, riducendo le interferenze cromatiche tipiche dei display tradizionali. Questo consente una resa visiva più omogenea anche su superfici molto ampie, dove la qualità dell’immagine tende solitamente a degradarsi.

Cos’è la tecnologia micro RGB

La tecnologia micro RGB rappresenta un’evoluzione dei sistemi LCD, basata su una gestione più raffinata dei sub-pixel. In pratica, ogni componente cromatica viene controllata con maggiore precisione, migliorando la saturazione dei colori e la profondità delle immagini.

Samsung ha sottolineato come questa soluzione possa avvicinare le prestazioni degli LCD di grande formato a quelle dei pannelli di nuova generazione, mantenendo al tempo stesso i vantaggi di una produzione su larga scala e di una maggiore compatibilità con gli attuali standard industriali.

L’impatto sul mercato dei televisori e dei display

L’introduzione di un LCD da 130 pollici con tecnologia micro RGB rafforza la strategia di Samsung nel segmento dei grandi schermi, sempre più competitivo grazie all’arrivo di soluzioni basate su microLED e OLED di dimensioni estreme. Con questo annuncio, l’azienda coreana mira a consolidare la propria posizione nel mercato premium, offrendo un’alternativa tecnologica che combina dimensioni record e qualità visiva avanzata.

Secondo gli analisti di settore, la mossa potrebbe accelerare l’adozione di display di grandi dimensioni non solo in ambito professionale, ma anche nel settore residenziale di fascia alta, dove cresce l’interesse per soluzioni home cinema sempre più immersive.

Prospettive future

Samsung non ha ancora comunicato una data ufficiale per la commercializzazione del nuovo LCD micro RGB da 130 pollici, ma l’annuncio rappresenta un chiaro segnale della direzione intrapresa dall’azienda nel campo dei display di grande formato. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare ulteriori dettagli su disponibilità, prezzi e applicazioni concrete del nuovo schermo, che si candida a diventare un punto di riferimento nel settore.