Samsung aggiornamento e nuova schermata iniziale

Samsung si prepara a rilasciare un importante aggiornamento software per i suoi telefoni, che introdurrà una schermata iniziale riprogettata a partire dal prossimo anno. L’aggiornamento, chiamato One UI 7, è stato progettato per semplificare l’uso dei dispositivi mobili, con modifiche significative all’interfaccia, in particolare alla schermata iniziale.

Secondo quanto dichiarato da Sally Hyesoon Jeong, vicepresidente esecutivo di Samsung Electronics e responsabile del team di sviluppo framework, durante la conferenza degli sviluppatori dell’azienda, One UI 7 sarà disponibile in versione beta entro la fine dell’anno e la versione completa sarà lanciata nel 2025, in coincidenza con il debutto del prossimo smartphone di punta di Samsung, probabilmente il Galaxy S25. Quest’anno, a gennaio, Samsung aveva già introdotto la tecnologia Galaxy AI con il Galaxy S24.

Jeong ha anticipato sul palco che l’azienda sta lavorando a un’interfaccia utente completamente rinnovata e ha affermato che One UI 7 apporterà un look nuovo e moderno all’intero sistema. Tuttavia, non ha fornito molti dettagli né mostrato esempi concreti del nuovo design. Ha spiegato che l’obiettivo dell’aggiornamento è quello di comprendere meglio le esigenze degli utenti e ridurre la complessità. Ha inoltre accennato a miglioramenti nei movimenti dell’interfaccia e all’introduzione di un nuovo sistema di sfocatura, menzionando la nuova griglia della schermata iniziale come esempio di queste modifiche.

“La nuova schermata iniziale sarà più elegante e facile da usare, offrendo un aspetto ordinato su qualsiasi dispositivo Galaxy“, ha dichiarato Jeong.

Da quanto emerso dalle sue parole, One UI 7 si allineerà con alcune delle tendenze più diffuse nei software per smartphone di quest’anno, come una maggiore personalizzazione e una migliore integrazione tra le app. Ad esempio, Apple ha introdotto nuove funzionalità di personalizzazione nella schermata iniziale con iOS 18, mentre Google ha aggiornato il suo assistente Gemini per migliorare l’interazione con i contenuti visibili sullo schermo.

Gli aggiornamenti One UI sono fondamentali per Samsung, poiché determinano l’esperienza utente su quasi il 20% degli smartphone utilizzati nel mondo. Di solito, il software viene lanciato prima sui dispositivi più recenti, per poi essere esteso a modelli precedenti, come è avvenuto recentemente con il rilascio di One UI 6.1.1.

One UI rappresenta la versione personalizzata di Android sviluppata da Samsung, basata sull’ultima versione del sistema operativo di Google. Sebbene all’inizio fosse considerata una semplice “skin” di Android, Samsung ha utilizzato le versioni successive per introdurre modifiche più profonde, come nuove interfacce per la fotocamera, supporto per le passkey e l’espansione di Galaxy AI su altri dispositivi.

Nonostante non siano stati forniti molti dettagli concreti su One UI 7, le dichiarazioni fatte da Jeong si collegano a precedenti affermazioni di Patrick Chomet, vicepresidente esecutivo di Samsung e responsabile dell’esperienza cliente. In una recente intervista a CNET, Chomet aveva spiegato come Samsung stesse lavorando per rendere il sistema operativo sempre più intuitivo e intelligente, in modo che gli utenti non dovessero preoccuparsi di cercare le funzioni di cui hanno bisogno. Secondo Chomet, l’idea è che in futuro gli utenti non debbano accedere alle impostazioni o aprire manualmente le app per svolgere determinate azioni.