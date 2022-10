Matthew Perry e la storia d’amore finita con Julia Roberts

Matthew Perry, l’indimenticabile attore della serie Friends, è tornato sulla cresta dell’onda grazie al suo libro di memorie.

Friends, Lovers and the Big Terrible Thing è il libro che da pochi giorni è uscito e sta già facendo scalpore.

Perry, l’attore che ha interpretato Chandler Bing in “Friends“, racconta la storia della sua vita, i suoi amori, il tempo trascorso nella serie di successo e le sue dipendenze, dicendo che è finalmente in grado di parlarne.

Le rivelazioni di Matthew Perry

“Ho dovuto aspettare fino a quando non ero abbastanza sicuro di essere sobrio e lontano dalla malattia attiva dell’alcolismo e della dipendenza, per scrivere tutto. E la cosa più importante è che ero abbastanza sicuro che avrebbe aiutato le persone“, ha affermato l’artista attraverso i suoi social network.

Matthew Perry, di “Friends”, ha rivelato perché la sua storia d’amore con Julia Roberts è finita

All’interno della sua narrazione, Perry, 53 anni, avrebbe dedicato un capitolo del suo libro alla fugace storia d’amore che ha avuto con l’attrice Julia Roberts.

In un estratto ottenuto dal quotidiano britannico The Times, l’attore ha rivelato che i due hanno iniziato a frequentarsi poco dopo che la Roberts ha accettato di recitare come guest star nella sitcom della NBC degli anni ’90.

Addirittura Julia Roberts avrebbe posto solo una condizione alla produzione televisiva, ed era che il suo personaggio fosse in qualche modo collegato a quello di Chandler Bing.

Perry ha assicurato di aver inviato alla donna tre dozzine di rose e un biglietto che diceva: “L’unica cosa più eccitante del tuo programma è che finalmente ho una scusa per mandarti dei fiori“.

Nel bel mezzo delle registrazioni, gli attori si sono innamorati e tutto indicava che sarebbero stati una grande coppia, ma la relazione è durata solo pochi mesi da quando Perry ha deciso di farla finita per un motivo sfortunato.

L’artista ha infatti rivelato nel suo testo che, a causa delle sue insicurezze e del suo inferno con droghe e alcol, ha preferito lasciare andare la relazione.

“Due mesi dopo, era single. Uscire con Julia Roberts era stato troppo per me. Ero stato costantemente sicuro che avrebbe rotto con me. Perché no? non ero abbastanza; non potrebbe mai essere abbastanza. Era a pezzi, non amabile“, ha confessato.

“Quindi, invece di affrontare l’inevitabile agonia di perderla, ho rotto con Julia Roberts. Non posso neanche provare a descrivere l’espressione confusa sul suo viso“.