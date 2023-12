Ketamina, gli effetti collaterali del medicinale che ha ucciso Matthew Perry

La ketamina, un farmaco inizialmente sviluppato come anestetico, è nota per i suoi effetti sia terapeutici che collaterali. Nel corso degli anni, la sua applicazione si è estesa al trattamento di condizioni come la depressione resistente ai trattamenti convenzionali. Tuttavia, è importante essere consapevoli degli effetti collaterali associati al suo uso.

Effetti Collaterali Comuni

Gli effetti collaterali della ketamina possono variare in intensità e frequenza. Alcuni dei più comuni includono:

Visione Offuscata o Alterata: Problemi di visione possono manifestarsi durante l’uso di ketamina. Dolore Durante la Minzione: Sensazioni di bruciore o dolore durante la minzione sono stati segnalati. Confusione: La ketamina può causare confusione o alterazione della percezione del tempo e dello spazio. Vertigini e Svenimenti: Può provocare vertigini, specialmente quando si passa rapidamente da una posizione seduta o sdraiata a una in piedi. Problemi Respiratori: Difficoltà respiratorie, respirazione irregolare, e in casi gravi, apnea, possono verificarsi. Reazioni Cutanee: Eruzione cutanea, prurito e arrossamento della pelle sono effetti comuni. Sintomi Gastrointestinali: Nausea, vomito e perdita di appetito sono segnalati frequentemente. Problemi Psichiatrici: Allucinazioni, sogni anomali, incubi, agitazione e comportamenti anormali sono possibili. Problemi Cardiache: Aumento della pressione sanguigna e del battito cardiaco, bradicardia e aritmia. Reazioni di Ipersensibilità: In alcuni casi, possono verificarsi reazioni anafilattiche.

Effetti a Lungo Termine

Oltre agli effetti immediati, l’uso prolungato di ketamina può comportare conseguenze a lungo termine, tra cui:

Cistite Emorragica : Una condizione infiammatoria della vescica, potenzialmente grave, è stata collegata all’uso prolungato di ketamina.

: Una condizione infiammatoria della vescica, potenzialmente grave, è stata collegata all’uso prolungato di ketamina. Alterazioni Epatiche: Anomalie nei test di funzionalità epatica sono state osservate in alcuni utenti.

Precauzioni e Gestione degli Effetti Collaterali

È essenziale che gli utenti di ketamina siano monitorati da professionisti sanitari, soprattutto durante i trattamenti a lungo termine. In caso di effetti collaterali gravi o persistenti, è importante consultare un medico. Inoltre, i professionisti della salute possono fornire consigli su come ridurre o gestire alcuni di questi effetti.

La ketamina rimane un farmaco potente con un profilo di effetti collaterali significativo. Il suo utilizzo, specialmente per trattamenti non convenzionali come la depressione resistente, deve essere attentamente considerato e monitorato da professionisti sanitari qualificati.

Fonti:

Drugs.com fornisce un elenco dettagliato degli effetti collaterali della ketamina, che include problemi visivi, respiratori, cutanei, gastrointestinali, psichiatrici, genitourinari, e reazioni di ipersensibilità.

Mayo Clinic offre informazioni aggiuntive sugli effetti collaterali, sottolineando l’importanza del monitoraggio medico e della segnalazione di eventuali effetti collaterali insoliti.