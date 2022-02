Ecco cosa devi fare per combattere il cancro alla prostata

Negli ultimi anni il cancro alla prostata è stato preso di mira dalle autorità sanitarie come il più grande killer nascosto di uomini di età superiore ai 45 anni.

Sebbene ci siano stati progressi nell’istruzione e nella sensibilizzazione del pubblico in generale, gli uomini stanno ancora dimostrando riluttanza a riconoscere la necessità di controlli periodici.

Un uomo su 6 soffrirà di problemi alla prostata nella propria vita. Quindi non c’è bisogno di sentirsi isolati o vittime. Basta agire e raggiungere rapidamente un medico al primo segno.

È quasi certo che un’azione rapida porterà al successo del recupero. Prima visiti il ​​tuo medico e vieni indirizzato a un urologo, migliori sono le tue possibilità di successo del trattamento.

C’è speranza per il futuro. Nel 2002, gli scienziati della Liverpool University nel Regno Unito hanno isolato il gene che promuove la diffusione del cancro alla prostata. Queste informazioni sono ancora in fase di studio per produrre, si spera, nuovi farmaci che aiuteranno il trattamento del cancro alla prostata al di fuori dei normali regimi di chemioterapia attualmente in uso.

Le abitudini alimentari sono il filo conduttore nella maggior parte della letteratura sul cancro alla prostata.

• I latticini dovrebbero essere eliminati e sostituiti dalla soia. Solo un paio di bicchieri di latte di soia al giorno possono avere effetti drammatici.

• Il licopene contenuto nei pomodori è un altro fattore che emerge dagli studi come un efficace elemento preventivo di una dieta per combattere il cancro alla prostata. Mangiare un pomodoro di dimensioni moderate al giorno fornisce anche circa 4 mg di licopene.

• Sono consigliati anche altri tipi di frutta e verdura, come avocado, zucche, fagioli e carote e verdure a foglia verde come gli spinaci.

• Si raccomanda anche l’aglio, che sembra comparire in ogni programma di dieta salutare preventiva poiché contiene allicina, che diminuisce la proliferazione delle cellule tumorali.

• Anche il selenio che si trova nell’aglio, nei pomodori e nei broccoli ha dimostrato di essere efficace.

Riduci sale e condimenti poiché sono stati collegati al cancro.

Infine, il tè verde è una scelta popolare come bevanda, quindi bevi almeno 6 tazze al giorno.

Una dieta sana come descritto sopra, insieme alla maggior parte delle altre raccomandate dai dietologi di tutto il mondo, ridurrà drasticamente le tue preoccupazioni e ti aiuterà a condurre una vita normale e sana.