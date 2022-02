Pazzesco, il pianeta con un giorno d’estate e due d’inverno

Uno sguardo ravvicinato a un esopianeta chiamato XO-3b è stato fornito dallo Spitzer Space Telescope, un telescopio della NASA praticamente in pensione.

È stato notato che si stava verificando un evento straordinario, ovvero sull’esopianeta XO-3b, l’estate dura un giorno e l’inverno due giorni.

I pianeti non sono solo all’interno del Sistema Solare. Ci sono anche pianeti al di fuori del Sistema Solare e in orbita attorno a un’altra stella.

Questi pianeti sono chiamati esopianeti o pianeti extrasolari. Ci sono migliaia di esopianeti scoperti finora.

Il pianeta chiamato XO-3b, che gli scienziati stanno osservando da vicino, è solo uno di questi. Ma l’XO-3b è decisamente fuori dall’ordinario.

Secondo le notizie riportate da Space.com; Gli scienziati hanno dato un’occhiata più da vicino a X-Ob grazie al telescopio spaziale Spitzer in pensione della NASA.

Un anno sull’esopianeta XO-3b dura solo tre giorni terrestri.

Durante questo periodo, l’esopianeta vive un’estate di un giorno e un inverno di due giorni. Di conseguenza, le stagioni passano molto rapidamente.

“Abbiamo scoperto che i cambiamenti di temperatura stagionali sono centinaia di volte più forti che sulla Terra“, ha affermato Lisa Dang, che fa parte del team di ricerca.

Le stagioni si verificano in modo diverso su XO-3b.

Le stagioni sulla Terra sono causate dall’inclinazione dell’asse del pianeta. Ma in XO-3b, il pianeta appare in un’orbita ellittica attorno alla sua stella, influenzando in modo significativo la quantità di radiazione in arrivo.

“Non sono le stesse stagioni che sperimentiamo sulla Terra“, ha detto Dang. Trovare un grande pianeta così vicino alla sua stella ma in orbita attorno a un’ellisse è considerato insolito.

Ma questa strana orbita non è l’unica caratteristica sorprendente che Dang e colleghi hanno trovato. Quando il telescopio spaziale Spitzer della NASA, specializzato nel rilevamento della luce infrarossa, ha osservato XO-3b, ha visto firme infrarosse più forti di quanto gli scienziati avessero previsto, e quindi un pianeta più caldo.

“Grazie a Spitzer, questo calore extra che vediamo non è stagionale. Continua tutto l’anno. La nostra ricerca su questo pianeta caldo mostra che non è riscaldato solo dalla sua stella vicina, ma anche dall’interno del pianeta“, ha detto Dang.

foto@Wikimedia