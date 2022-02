Non potremmo più mentire, arrivano i rilevatori di bugie

Gli scienziati affermano di poter identificare coloro che mentono, nello specifico due tipi di bugiardi. Alcuni muovono involontariamente le sopracciglia mentre sono sdraiati, mentre altri fanno un movimento molto leggero quando le loro labbra incontrano le loro guance.

Il software e l’algoritmo del team che ha sviluppato questo studio, ora può rilevare il 73% delle bugie. Durante lo sviluppo del sistema, intendono anche migliorarlo.

“Quando cerchi di nascondere una bugia, eviti qualsiasi reazione fisica“, spiegano quelli del team, “Tuttavia, nascondere una bugia con questa tecnologia è molto, molto difficile” aggiungono.

I metodi di rilevamento della bugia risalgono a tempi antichi.

Uno dei primi esempi documentati è il metodo cinese di riempire la bocca del sospettato con riso secco, circa tremila anni fa.

Il grano messo in bocca viene controllato dopo un po’, se rimaneva asciutto la persona veniva considerata colpevole. La teoria era che se il sospettato avesse effettivamente mentito, la sua bocca si sarebbe seccata per paura o nervosismo.

I primi rilevatori di bugie furono inventati all’inizio del XX secolo. Il più noto di questi è il poligrafo analogico, che misura dal movimento di tre o quattro aghi pieni di inchiostro su carta.

In questa macchina, il sospetto risponde a una serie di domande mentre i sensori attaccati alle dita, alle braccia e al corpo misurano il polso, la frequenza respiratoria, la pressione sanguigna e la sudorazione.

Ma ci sono preoccupazioni sulla precisione di queste macchine e sulla possibilità di essere ingannati. Ecco perché ricercatori e aziende tecnologiche di tutto il mondo stanno lavorando per produrre un poligrafo più avanzato.

Dall’Università Erasmus in Olanda, il dott. Sebastian Speer e il suo team utilizzano una macchina per la risonanza magnetica per rilevare quando una persona sta mentendo o barando.

Lo fanno osservando i cambiamenti di colore nella scansione cerebrale mentre rispondono a una serie di domande.

Uno dei sistemi di rilevamento della bugia ad alta tecnologia attualmente utilizzati, il programma EyeDetect della società statunitense Converus si concentra sui movimenti oculari involontari.

Alla persona a cui è collegata la macchina vengono poste domande con risposta sì/no o vero/falso. Il software di tracciamento oculare monitora e analizza le risposte.

EyeDetect ha più di 600 clienti in 50 paesi. Questi includono fino a 100 forze dell’ordine in tutto il mondo, di cui 65 negli Stati Uniti.L’aziendaAmministratore delegato’su Todd Mickelsen afferma che il test viene utilizzato sia dalla polizia che dal settore privato per risolvere i crimini, capire l’uso di droghe, individuare bugie in una domanda di lavoro, vedere un collegamento terroristico.

Va sottolineato, tuttavia, che la legalità dei rilevatori di bugie varia da paese a paese.