Lo sapevi che il cioccolato fa venire l’emicrania?

Molte persone soffrono di emicrania , che può essere fonte di disagio per alcuni, impedendo loro di svolgere le attività quotidiane e di svolgere la propria vita normale a causa della gravità del dolore.

Quasi un miliardo di persone soffre di attacchi di questa malattia, rendendola la terza malattia più comune al mondo.

Recenti studi suggeriscono che il cibo e la dieta svolgono un ruolo nell’emicrania e apportare modifiche alla dieta può aiutare a prevenire gli attacchi di emicrania o ridurne la frequenza.

In una recensione pubblicata sulla rivista scientifica “Nutrients” nel 2020, i ricercatori hanno studiato le affermazioni dei pazienti secondo cui il cioccolato è la principale causa di emicrania esaminando una serie di studi precedenti.

Emicrania e cioccolato c’è un collegamento

L’evidenza che il cioccolato fosse la causa diretta del mal di testa non era abbastanza forte per essere determinata in modo definitivo.

Tuttavia, gli esperti ritengono che alcuni ingredienti del cioccolato, come la caffeina, potrebbero essere un fattore che contribuisce, secondo la rivista healthdigest.

Secondo la rivista, è stato recentemente dimostrato che un ingrediente aggiuntivo presente nel cioccolato chiamato “beta-feniletilamina” influisce sul flusso sanguigno nel cervello, indicando un possibile legame con il cioccolato con l’insorgenza dell’emicrania.

È interessante notare che il cioccolato contiene cacao, un ingrediente che gli esperti dell’American Foundation for Medical Sciences ritengono possa effettivamente aiutare ad alleviare il mal di testa.

Sulla base dei risultati del nuovo studio, l’autore principale Paul Durham del Center for Biomedical and Life Sciences della Missouri State University ha dichiarato:

“I nostri dati sono la prima prova a sostegno del fatto che le diete ricche di cacao aumentano le proteine ​​che impediscono ai neuroni di attivarsi e rilasciare molecole infiammatorie pensato per scatenare l’emicrania“.