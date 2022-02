Questi formaggi possono aiutarti a perdere peso

Il formaggio contiene un’alta percentuale di calcio e offre molti benefici per la salute dell’organismo, perché ricco di proteine ​​e fosforo, oltre a favorire la digestione e favorire la salute intestinale.

Ma quali sono i migliori tipi di formaggio che aiutano ad aumentare la sensazione di sazietà e a perdere peso, eliminano il desiderio di mangiare cibi malsani e i tipi di formaggio che causano aumento di peso, secondo il sito web timesofindia.

Partiamo dalla ricotta: È uno dei formaggi salutari , perché ricco di proteine, oltre ad essere consigliato a chi vuole dimagrire, in quanto un pezzo di ricotta contiene solo 163 calorie e fornisce anche il 40% del fabbisogno giornaliero di vitamina B12.

Inoltre, contengono un’abbondante quantità di calcio e fosforo, che contribuiscono al mantenimento della salute delle ossa.

Il formaggio Feta: Prodotto con latte di capra o di pecora, può essere un’opzione salutare per chi vuole perdere peso, poiché 28 grammi di feta contengono solo 75 calorie.

Formaggio Parmigiano è un altro tipo di formaggio che si può mangiare in piccole quantità in tutta sicurezza. Un cucchiaino di questo formaggio contiene 21 calorie, quindi è meglio fare attenzione mentre lo si consuma e mangiarne non più di 1-3 cucchiaini alla volta.

foto@Flickr