Dai piedi puoi vedere se il colesterolo è alto

Un recente studio medico ha affermato che cambiare la forma delle unghie dei piedi a volte significa che una persona soffre della presenza di colesterolo alto.

E “Sky News” ha citato il quotidiano britannico The Sun, che ci sono due tipi specifici di sintomi che compaiono sulle unghie dei piedi e significano che hai un livello di colesterolo alto.

Tuttavia, non dovresti sempre avere paura, in alcuni casi non c’è proprio nulla, e non è altro che la prova di un problema nella dieta dovuto alla mancanza di calcio, ma quando noti che le unghie dei piedi sono diventate fragili o crescita lenta senza alcun cambiamento nel tuo stile di vita, vale la pena dare un’occhiata.

Lo studio ha indicato che il colesterolo è una sostanza grassa che si accumula nel sangue quando una persona segue una dieta povera, mancanza di esercizio fisico, oltre a bere alcolici e fumare.

Quando si accumulano grandi quantità di questa sostanza, ostruisce i vasi sanguigni e alcuni non hanno idea di avere questa condizione, portando a gravi complicazioni come un infarto.

La British Heart Foundation afferma: “È un fattore di rischio invisibile, il che significa che accade a nostra insaputa finché non è troppo tardi“.

L’accumulo di livelli elevati di colesterolo può portare alla comparsa di segni sulle unghie dei piedi, a causa della mancanza di flusso sanguigno.

Pertanto, le unghie dei piedi possono darti un indizio che hai questa grave condizione, insieme ad altri segni come crampi ai piedi e alle gambe o un cambiamento nel colore della pelle.

Questi sono tutti sintomi di malattia vascolare periferica, che è una complicazione del colesterolo alto, e questo richiede un’immediata revisione da parte di un medico.