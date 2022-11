Anche Google sta preparando i licenziamenti

Un altro grande colosso come Google sta preparando migliaia di licenziamenti.

Google sta prendendo in considerazione 10.000 licenziamenti, o il 6% della sua forza lavoro mondiale, sulla base di un sistema di classificazione che eliminerebbe i dipendenti “con scarso rendimento” con il punteggio più basso, secondo un rapporto pubblicato da The Information.

“All’inizio di quest’anno, abbiamo lanciato Googler Reviews and Development (GRAD) per aiutare lo sviluppo, il coaching, l’apprendimento e l’avanzamento di carriera dei dipendenti durante tutto l’anno. Il nuovo sistema aiuta a stabilire aspettative chiare e a fornire ai dipendenti un feedback regolare“, ha dichiarato un portavoce di Google in una nota a MarketWatch.

Il portavoce ha rifiutato di commentare potenziali tagli di posti di lavoro.

Per Google, che ha evitato il salasso di gran parte dei suoi fratelli Big Tech, il crollo del mercato pubblicitario e le tristi condizioni macroeconomiche non gli danno altra scelta che stringere la cinghia. I dirigenti di Alphabet hanno affermato che è essenziale rendere l’azienda più efficiente del 20%. A luglio, il CEO di Alphabet Sundar Pichai ha lanciato Simplicity Sprint per aumentare l’efficienza durante un’economia traballante.

Come molti dei suoi colleghi tecnologici, Google ha aumentato le assunzioni negli ultimi anni durante il Covid, portando alcuni ad avvertire che la sua forza lavoro e le spese operative erano eccessive. Un critico, l’investitore attivista miliardario Sir Christopher Hohn, ha affermato che il libro paga di Alphabet era troppo alto e dovrebbe essere ridotto drasticamente.