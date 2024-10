ByteDance licenzia uno stagista per aver sabotato il sistema di intelligenza artificiale

La società madre di TikTok, ByteDance, ha confermato il licenziamento di uno stagista accusato di aver interferito in modo malevolo con il processo di formazione del suo modello di intelligenza artificiale (AI). L’incidente ha destato scalpore in Cina, dove i social media hanno diffuso voci riguardanti un presunto sabotaggio che avrebbe causato danni significativi all’azienda tecnologica.

Un attacco dall’interno

Secondo i post apparsi sui social media cinesi, lo stagista avrebbe iniettato codice malevolo in un gruppo di computer dotati di unità di elaborazione grafica (GPU), compromettendo il sistema di formazione AI di ByteDance. Si vociferava che il danno arrecato potesse ammontare fino a 10 milioni di dollari. Alcuni post hanno persino suggerito che il dipendente avrebbe partecipato a riunioni interne riguardanti l’incidente, fingendo di non essere coinvolto.

ByteDance, la cui valutazione supera i 220 miliardi di dollari, ha smentito alcune di queste voci, affermando che i danni riportati sui social media erano esagerati. In un post ufficiale su Toutiao, la società ha confermato il licenziamento dello stagista ad agosto e ha precisato che l’incidente non ha avuto alcun impatto sui progetti principali dell’azienda o sulle sue operazioni online.

La corsa di ByteDance nell’intelligenza artificiale

ByteDance è impegnata in una corsa contro rivali come Baidu e OpenAI per sviluppare la propria tecnologia di intelligenza artificiale generativa. Il suo chatbot AI, chiamato Doubao, è stato lanciato per competere con soluzioni internazionali come ChatGPT. Nonostante gli sforzi di ByteDance per recuperare terreno in questo settore, il CEO Liang Rubo ha ammesso che l’azienda era in ritardo rispetto ai principali concorrenti, creando un senso di urgenza per accelerare lo sviluppo di tecnologie AI.

Il successo di Doubao ha sorpreso molti, tanto che a maggio 2024 ByteDance è riuscita a superare Baidu come il chatbot AI più popolare in Cina. Un rapporto di agosto ha anche indicato che Doubao e l’app di editing video CapCut hanno superato ChatGPT in termini di download a luglio, consolidando il posizionamento di ByteDance nel mercato dell’intelligenza artificiale.

La strategia di sviluppo di ByteDance

In precedenza, ByteDance ha affrontato critiche riguardanti l’uso della tecnologia di ChatGPT per lo sviluppo iniziale di Doubao. Tuttavia, l’azienda ha ribattuto, affermando di avere i diritti per utilizzare l’API di ChatGPT per scopi di annotazione. Successivamente, ByteDance ha rimosso questa tecnologia durante le fasi successive di sviluppo, adottando una strategia di crescita più autonoma.

Il futuro dell’AI di ByteDance

Oltre a Doubao, ByteDance continua a investire in nuovi prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Di recente, ha lanciato in Cina un nuovo dispositivo indossabile chiamato Ola Friend, un auricolare AI che permette agli utenti di interagire con Doubao senza utilizzare lo smartphone. Questo dispositivo, che costa circa 170 dollari, rappresenta un passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti.

Conclusione

Nonostante l’incidente dello stagista, ByteDance continua a rafforzare la sua posizione nel mercato dell’intelligenza artificiale. L’azienda, famosa per TikTok, è ora proiettata verso il futuro dell’AI, competendo a livello globale con giganti come Baidu e OpenAI. Il successo di Doubao e lo sviluppo di nuove tecnologie innovative indicano che ByteDance è determinata a diventare un attore di primo piano nel mondo dell’intelligenza artificiale.