WhatsApp due modifiche per iOS e Android

WhatsApp ha annunciato ufficialmente due importanti modifiche che ha lanciato per iPhone e telefoni Android.

WhatsApp ha annunciato per la prima volta di aver implementato una modifica in base alla quale possiamo vedere rapidamente chi ha creato uno stato direttamente dall’elenco delle conversazioni grazie al fatto che ora vengono visualizzati “anelli” di profilo per questi tipi di messaggi che possono essere pubblicati da qualsiasi utente della piattaforma.

Relativo anche agli stati, WhatsApp ci informa ufficialmente del fatto che possiamo vedere le anteprime per gli indirizzi web che vengono aggiunti al loro interno, così che non dovremo più accedere ad un link senza sapere esattamente dove andremo a finire, cosa che è estremamente importante.

WhatsApp ha anche risolto vari problemi di prestazioni che esistevano all’interno delle applicazioni iPhone e Android, ma separatamente, molto probabilmente, sono state migliorate anche le prestazioni generali che l’applicazione offre al momento agli utenti di tutto il mondo.

Ora puoi vedere chi ha creato uno stato direttamente dall’elenco delle chat con i nuovi “anelli” del profilo. Vedi le anteprime dei link per i link condivisi tramite Stato. Ora puoi creare e condividere un collegamento per la tua chiamata WhatsApp dalla scheda Chiamate

Solo gli amministratori riceveranno una notifica quando lasci un gruppo. Gli amministratori del gruppo ora possono eliminare i messaggi degli altri per tutti. Tutti i partecipanti possono vedere chi lo ha eliminato.