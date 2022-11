HP pronta a tagliare 6000 posti di lavoro

HP taglierà da 4.000 a 6.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni a causa del calo della domanda di personal computer che ha ridotto i profitti.

Per gestire i costi, HP taglierà fino al 10% della sua forza lavoro globale di 61.000 dipendenti nei prossimi tre anni e ridurrà la sua impronta immobiliare, ha dichiarato martedì l’amministratore delegato Enrique Lores.

Sull’impatto sulla forza lavoro di Singapore, un portavoce di HP ha dichiarato a The Straits Times: “Non stiamo rivelando dettagli su regione o paese“.

“Ci impegniamo a trattare le persone con cura e rispetto, incluso il supporto finanziario e dei servizi di carriera per aiutarle a trovare la loro prossima opportunità“, ha aggiunto il portavoce.

HP Singapore, la sede centrale del gigante tecnologico nell’Asia-Pacifico e la sua base di produzione globale di testine di stampa e materiali di consumo relativi all’inchiostro, ha una forza lavoro di 4.000 persone a settembre 2021.

Numerose aziende tecnologiche hanno annunciato piani di riduzione della forza lavoro nelle ultime settimane. Meta Platforms e Amazon.com hanno iniziato a tagliare ciascuno circa 10.000 posti di lavoro, mentre Twitter ha spazzato via più della metà del suo staff di 7.500 dipendenti. Il produttore di dischi rigidi Seagate Technology Holdings ha dichiarato che taglierà circa 3.000 posti di lavoro, mentre Cisco Systems la scorsa settimana ha svelato un piano per ridurre un numero imprecisato di posti di lavoro e chiudere gli uffici.

Martedì, HP ha dichiarato che i guadagni, esclusi alcuni articoli, saranno compresi tra 3,20 e 3,60 dollari per azione per l’anno fiscale che terminerà nell’ottobre 2023. Gli analisti, in media, prevedevano 3,61 dollari per azione, secondo i dati compilati da Bloomberg.

La previsione ipotizza un calo del 10% delle vendite di computer nell’anno fiscale, ha affermato Lores in un’intervista. Il flusso di cassa libero sarà di circa 3,25 miliardi di dollari, anche questo al di sotto delle stime.

HP, che guadagna la maggior parte dei suoi soldi vendendo computer, ha attraversato un calo sostenuto della domanda di PC. La recessione è iniziata con i prodotti di consumo di fascia bassa, ma si è diffusa man mano che le aziende riducono la forza lavoro e frenano gli investimenti tecnologici, ha affermato Lores.

L’analista del settore Gartner ha affermato che le spedizioni globali di PC sono diminuite di quasi il 20% nel terzo trimestre, il calo maggiore da quando ha iniziato a monitorare la metrica a metà degli anni ’90. Dell Technologies, che genera il 55% dei suoi ricavi dalle vendite di PC, lunedì ha fornito previsioni poco brillanti per il trimestre in corso e ha affermato che alcuni clienti hanno “sospeso gli acquisti” a breve termine.

HP, che produce anche stampanti, cercherà di investire in nuove linee di business come i servizi in abbonamento. La società offre già abbonamenti agli inchiostri e ora esplorerà piani per altri prodotti come carta per stampanti e computer, ha affermato Lores.

I ricavi fiscali del quarto trimestre sono diminuiti dell’11% a 14,8 miliardi di dollari, leggermente meglio delle aspettative degli analisti. L’utile, escludendo alcune voci, è stato di 85 centesimi di dollaro per azione, superando anche le stime.

