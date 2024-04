SpaceX lancia altri satelliti Starlink dalla Florida

SpaceX ha continuato a espandere il suo progetto Starlink nel 2023, con una serie di lanci che hanno incrementato notevolmente la costellazione di satelliti dedicati alla fornitura di connessione internet a banda larga da orbita bassa terrestre. Questi lanci rientrano nell’obiettivo di SpaceX di aumentare la frequenza dei propri voli spaziali, puntando a realizzare fino a 12 lanci al mese entro il 2024, una strategia che dimostra l’ambizione e la capacità tecnologica dell’azienda di Elon Musk.

Nel corso dell’anno, SpaceX ha eseguito decine di missioni Starlink, con l’ultima serie di lanci che ha incluso il dispiegamento di satelliti della nuova generazione, chiamata Gen2. Questi nuovi satelliti incorporano miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti, come un sistema di evitamento collisioni autonomo e misure per ridurre la loro luminosità in risposta alle preoccupazioni degli astronomi riguardo all’impatto sulla visibilità del cielo notturno.

Il design dei satelliti Gen2, approvati dalla FCC per operare fino a 7,500 unità su un totale pianificato di quasi 30,000, mira a migliorare la copertura del servizio in particolare nelle regioni a bassa latitudine e a gestire meglio la crescente domanda degli utenti. Al momento, il servizio Starlink vanta più di un milione di abbonati attivi, molti dei quali si trovano in aree dove le connessioni convenzionali via cavo o fibra sono inaffidabili o inesistenti.

Uno degli aspetti più impressionanti dell’operatività di SpaceX nel 2023 è stato il ritmo di lancio sostenuto. A settembre, l’azienda ha raggiunto il traguardo di oltre 5,000 satelliti lanciati, continuando a dominare il settore del lancio spaziale commerciale. La capacità di SpaceX di lanciare un alto volume di satelliti in modo regolare è parte integrante della sua strategia per fornire un servizio internet globale affidabile e di alta qualità.

Nonostante il successo, il programma Starlink non è esente da critiche. Gli astronomi continuano a esprimere preoccupazioni per il potenziale impatto dei satelliti sulla ricerca astronomica e sulla qualità delle osservazioni del cielo notturno. In risposta, SpaceX ha implementato tecnologie per minimizzare la riflessione della luce dai satelliti e continua a collaborare con la comunità scientifica per trovare ulteriori soluzioni.

In sintesi, SpaceX non solo sta avanzando significativamente nel suo ambizioso piano di espansione della costellazione Starlink, ma sta anche affrontando attivamente le sfide tecniche e ambientali legate al progetto. Questo impegno non solo mostra l’innovazione continua dell’azienda, ma pone anche le basi per un futuro in cui l’accesso globale a internet ad alta velocità potrebbe diventare una realtà per persone in ogni angolo del pianeta​​​​​​.