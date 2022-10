Ecco perchè Elon Musk vuole licenziare il 75 per cento dei dipendenti Twitter

Secondo Edwin Chen, un ex analista di dati di Twitter, il calo del personale potrebbe influire gravemente sull’esperienza dell’utente . L’hacking informatico sarà sempre più presente e la moderazione dei contenuti scioccanti potrebbe essere gravemente influenzata da queste decisioni manageriali.

E per una buona ragione, l’azienda è stata duramente colpita dalla crisi economica e le spese interne sarebbero state troppo pesanti per le entrate che la rete raccoglie .

Anche se Twitter nega questi licenziamenti, annuncia allo stesso tempo che anche se l’acquisizione da parte di Elon Musk non avrà successo, dovranno comunque licenziare quasi un quarto dell’attuale forza lavoro.

“Non abbiamo conferme dei piani dell’acquirente dopo l’acquisizione e consigliamo di non ascoltare voci o documenti trapelati, ma piuttosto di attendere i fatti da noi e direttamente dall’acquirente“.

A parte il piano di licenziamento, Elon Musk vorrebbe ridurre il numero di dipendenti che lavorano da casa , così come fa nelle sue aziende come la Tesla.

Musk ha grandi ambizioni per Twitter e vuole raggiungere 1 miliardo di utenti sulla piattaforma, rispetto agli attuali 230 milioni. Elon Musk vorrebbe rendere il social network più “libero” di quanto non sia già, mettendo la libertà di espressione al centro della politica del network.

Elon Musk lo giustifica con le preoccupazioni finanziarie da parte del social network e che la salute dell’azienda porterà, in ogni caso, a un’ondata di massicci licenziamenti . Con la sua offerta di ben 44 miliardi di dollari accettata dal consiglio di amministrazione di Twitter e molte preoccupazioni per questioni economiche e legali, l’acquisizione dovrebbe essere finalizzata il 28 ottobre 2022 secondo il Washington Post .

Secondo le fonti del quotidiano, Elon Musk vuole licenziare non meno del 75% dei dipendenti di Twitter . E per una buona ragione, l’imprenditore vuole stabilire il numero dei dipendenti da 8.500 a 2.000 persone .

