La Cina esclusa dal progetto nucleare del Regno Unito

Il Regno Unito esclude la Cina dalla costruzione della nuova centrale nucleare Sizewell C.

Il resto sarà costruito in una joint venture con il partner francese EDF man mano che le relazioni con Pechino si deteriorano.

La decisione arriva dopo che il primo ministro Rishi Sunak ha dichiarato la fine dell’era d’oro delle relazioni USA-Cina. Sunak cita la Cina come una sfida sistemica per il Regno Unito.

Il governo conservatore di Sunak ha ceduto il 20% della controversa centrale elettrica di Sizewell alla società nucleare cinese CGN. Hanno formato una joint venture con EDF.

Il Regno Unito investirà 843 milioni di dollari in questo progetto. Si prevede che inizi a generare elettricità dal 2035.

EDF è anche in procinto di essere completamente nazionalizzata a causa della crescente crisi energetica del Regno Unito. Martedì ha confermato che sta ancora lavorando con CGN per costruire la centrale elettrica di Hinckley Point nel sud-ovest dell’Inghilterra. Ma l’annuncio di Sunak ha ulteriormente messo a dura prova le relazioni del Regno Unito con la Cina.

Il Dipartimento per le imprese, l’energia e la strategia industriale (BEIS) ha dichiarato che la partnership nel progetto Sizewell C del Regno Unito è al centro del nuovo progetto del Regno Unito per la sovranità energetica.

Il Regno Unito afferma che Sizewell fornirà più elettricità rispetto ai combustibili fossili e creerà circa 10.000 posti di lavoro nelle aree locali e nell’economia nazionale.

Il direttore delle politiche di Greenpeace UK Doug Parr, tuttavia, ha condannato la decisione di Sunak. “Diverse istituzioni accademiche hanno dimostrato che se disponiamo di un sistema rinnovabile al 100%, sarà più economico delle centrali elettriche basate su combustibili nucleari o fossili“, ha affermato.

Il gruppo di campagna locale Stop Sizewell C ha affermato che il programma non ridurrà le bollette dell’elettricità né darà al Regno Unito l’indipendenza energetica. Costerà solo un’enorme quantità di denaro.