La birra di riso: una tradizione antica di oltre 10.000 anni in Cina

Un recente studio ha rivelato che gli antichi abitanti del sito di Shangshan, nella provincia di Zhejiang in Cina, producevano birra di riso più di 10.000 anni fa. Questa scoperta rivoluzionaria getta nuova luce sulle radici della produzione di bevande alcoliche nell’Asia orientale e sul ruolo centrale della birra di riso nello sviluppo delle prime società agricole.

Il sito di Shangshan e le prove archeologiche

Il team di ricerca ha analizzato 12 frammenti di ceramica risalenti all’inizio dell’Olocene (circa 10.000-9.000 anni fa), trovati nel sito archeologico di Shangshan. Questi frammenti appartenevano a recipienti utilizzati per fermentazione, conservazione, lavorazione e servizio delle bevande.

Gli studiosi, utilizzando tecniche avanzate di estrazione di microfossili, hanno identificato residui di fitoliti, granuli di amido e funghi. Questi elementi sono indicatori chiave della lavorazione alimentare e della fermentazione, confermando che le ceramiche erano destinate alla produzione di alcol.

Il processo di fermentazione della birra di riso

La birra prodotta dagli antichi abitanti di Shangshan si basava principalmente sul riso, una risorsa essenziale per la loro cultura. L’analisi ha rivelato la presenza di residui di lolle, foglie di riso e altri granuli di amido provenienti da piante come le lacrime di Giobbe, l’erba di cortile, ghiande e gigli. Segni di degradazione enzimatica e gelatinizzazione hanno confermato il processo di fermentazione.

Un ruolo cruciale era giocato dai funghi filamentosi, come il Monascus, e dalle cellule di lievito, che sono stati identificati nei residui delle giare globulari, progettate specificamente per la fermentazione alcolica. Questo metodo è simile alle tecniche di fermentazione a base di qu ancora oggi utilizzate in Cina per produrre vino di riso fermentato, come il hongqujiu.

Un’innovazione guidata dalla domesticazione del riso

La produzione di birra di riso a Shangshan è strettamente legata alla domesticazione di questa pianta durante l’Olocene inferiore. Le condizioni climatiche favorevoli di quel periodo hanno facilitato lo sviluppo di tecnologie di fermentazione basate su funghi e lieviti.

Esperimenti moderni condotti dai ricercatori hanno replicato il processo di fermentazione utilizzando riso, Monascus e lievito, dimostrando una forte somiglianza con i residui trovati nella ceramica antica. Questo ha confermato l’autenticità dei risultati e l’importanza del riso nella cultura Shangshan.

Il significato culturale della birra di riso

La birra di riso non era solo una bevanda, ma anche un elemento centrale dei banchetti cerimoniali, come suggerisce lo studio. Questi rituali collettivi potrebbero aver incentivato una maggiore coltivazione e utilizzo del riso nella Cina neolitica, contribuendo all’evoluzione delle strutture sociali e culturali.

“La birra di riso era probabilmente parte integrante dei banchetti cerimoniali, giocando un ruolo rituale e simbolico nella società Shangshan,” ha affermato uno degli autori dello studio. Questa scoperta sottolinea come la produzione di alcol fosse strettamente intrecciata con l’organizzazione sociale e le pratiche agricole delle prime comunità umane.

Implicazioni per la ricerca storica

Lo studio rappresenta la prima prova conosciuta di produzione alcolica a base di riso nell’Asia orientale. Getta nuova luce sull’innovazione tecnologica e sulla complessità culturale degli antichi abitanti della Cina neolitica, mostrando come fattori ambientali, sociali e tecnologici abbiano lavorato in sinergia per plasmare le società del passato.

Un nuovo capitolo nella storia dell’umanità

La scoperta nel sito di Shangshan non solo amplia la nostra comprensione delle origini della produzione di alcol, ma sottolinea anche l’importanza della birra di riso come elemento simbolico e sociale. Questo studio evidenzia lo spirito innovativo delle prime comunità umane, aprendo la strada a ulteriori ricerche sull’interazione tra tecnologia, ambiente e cultura.