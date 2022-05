Ecco perchè dovresti avere sempre le carote in casa

La carota è una delle verdure dell’origine di cui abbiamo meno conoscenza, anche perchè la carota da giardino che mangiamo oggi inizialmente era bianca.

Molti nutrizionisti confermano che le carote sono “Un’ottima fonte di vitamina A“. La vitamina A è un nutriente necessario per una mente vigorosa e persino per capelli dall’aspetto giovane e lucente.

Non sappiamo esattamente quando la carota selvatica, i cui semi sono stati scoperti 10.000 anni fa, si trasformi in una carota da giardino.

È certo che la carota arancione che mangiamo oggi è stata coltivata per la prima volta in Afghanistan intorno al XV secolo, ma… Sebbene esistano varietà come viola, bianca e nera, la preferita è sempre stata quella arancione.

Sembra impossibile rinunciare alle carite, che trovano posto vicino alla carne, al pollo, al pesce e ovviamente a tutti i piatti a base di verdure.

Con il suo sapore dolce, la carote non si possono immaginare senza i sottaceti o magari in un ragù alla bolognese, in un’insalata russa.