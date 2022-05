Sai che il tartaro è il maggior problema che affligge i denti

Esistono molti problemi di cui le persone soffrono per quel che riguarda l’igiene orale, ma uno dei più importanti è il tartaro dentale.

I denti sono soggetti a molti problemi, in particolare carie e infezioni gengivali, oltre all’accumulo di tartaro dentale su di essi.

Il tartaro dentale appare come risultato dell’accumulo di residui di cibo sui denti e della miscelazione con la saliva, che porta alla crescita di batteri sui denti.

I batteri si moltiplicano sui denti e si circondano di un solido strato di tartaro dovuto alla negligenza nella pulizia dei denti e nella mancata rimozione dei residui di cibo dalla bocca.

Come il tartaro o placca è una delle principali cause di carie e frequenti infezioni gengivali.

L’aspetto del tartaro è sotto forma di accumuli bianchi intorno ai denti, poi questi accumuli ingialliscono e, trascurando la continua pulizia dentale, diventano neri.

L’aspetto del tartaro è visibile intorno ai denti e si forma nelle tasche dei denti e sotto le gengive e può essere visto solo da un dentista.

Ci sono molte ragioni che possono portare all’accumulo di tartaro dentale, le più importanti sono:

Non avere cura di rimuovere i rifiuti alimentari dai denti, che provoca l’accumulo di batteri e germi.

Mangiare molti zuccheri e cibi ricchi di amido e non lavarsi i denti dopo averli mangiati.

Consumo eccessivo di bevande innaturali e cibi malsani che causano debolezza ai denti.

Il fumo, perché oltre al catrame contiene nicotina nociva.

La presenza di tasche dentali e vuoti sotto i denti che sono difficili da pulire con uno spazzolamento regolare e richiedono un dentista, poiché l’accumulo di cibo in queste tasche e vuoti porta ad una maggiore possibilità di infezione da tartaro.

Esistono anche molti metodi che possono essere utilizzati per trattare l’accumulo di placca dentale, ma l’aggravamento della placca dentale e la sua trasformazione in un corpo solido richiedono una visita dal dentista per eliminare questo strato e rimuoverlo completamente.

Il dentista di solito lavora per ammorbidire la parte inferiore dei denti e non fornire un ambiente in cui i batteri possano crescere e moltiplicarsi, poiché raschiare le radici aiuta a rimuovere i depositi acidi che sono il motivo della maggiore riproduzione dei batteri.

Successivamente il dentista ripristina la sua forma sana e bella, poiché la lucidatura dentale rimuove lo strato giallo che si forma sui denti, che è l’inizio della comparsa del tartaro e della sua proliferazione sui denti.