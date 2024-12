Una famiglia di 6 persone utilizzava lo stesso spazzolino da denti

L’igiene orale, spesso considerata una semplice abitudine quotidiana, ha un impatto cruciale sulla salute generale, in particolare su quella cardiovascolare. Un caso straordinario, presentato durante il 18° Congresso Nazionale dell’Associazione Turca di Chirurgia Cardiovascolare, ha evidenziato come trascurare la cura della bocca possa avere conseguenze drammatiche.

Una famiglia condivideva lo stesso spazzolino da denti

Durante l’evento, il Prof. Associato Ömer Faruk Çiçek, specialista in chirurgia cardiovascolare presso l’Università di Selçuk, ha raccontato un episodio scioccante: una famiglia di sei persone utilizzava lo stesso spazzolino da denti, senza ricordare da quanto tempo fosse in uso. “Non è possibile parlare di igiene orale in questi casi,” ha dichiarato, sottolineando come la scarsa consapevolezza in materia possa portare a problemi gravi, soprattutto per chi deve affrontare interventi chirurgici complessi.

Il legame tra igiene orale e malattie delle valvole cardiache

Il Dr. Çiçek ha evidenziato che una scarsa igiene orale può contribuire allo sviluppo di infezioni pericolose, come l’endocardite della valvola protesica, una condizione in cui i batteri presenti nella bocca entrano nel flusso sanguigno e si attaccano alle protesi cardiache.

La flora orale, composta in gran parte da batteri come gli streptococchi, può diventare un pericolo per pazienti con protesi valvolari o dispositivi simili. Durante procedure come estrazioni dentali o interventi sulle gengive, questi batteri possono diffondersi nel sangue, aumentando il rischio di infezioni gravi.

Pazienti con problemi dentali: un rischio evitabile

Un altro caso citato dal Dr. Çiçek riguarda un paziente sottoposto a intervento di sostituzione della valvola cardiaca, ma solo dopo che gli erano stati rimossi 14 denti marci. “Abbiamo dovuto attendere due mesi per risolvere le sue problematiche dentali prima di procedere con l’operazione,” ha spiegato, aggiungendo che il paziente non si era mai lavato i denti, nemmeno a 60 anni.

Questo ritardo ha sottolineato l’importanza di un controllo dentale preliminare per tutti i pazienti che devono affrontare interventi chirurgici, in particolare quelli cardiovascolari. Secondo il Dr. Çiçek, le operazioni sulle valvole cardiache sono spesso programmate, lasciando tempo per trattare eventuali problemi orali prima dell’intervento.

I rischi di batteriemia e come prevenirla

La batteriemia, ovvero la presenza di batteri nel sangue, può verificarsi anche in pazienti senza protesi, ma il sistema immunitario di solito è in grado di gestire questi microrganismi. Tuttavia, per chi ha protesi cardiache, articolari o in altre parti del corpo, l’infezione può essere fatale.

Tra le procedure che comportano rischi simili, il Dr. Çiçek ha menzionato anche broncoscopie, endoscopie e colonscopie, sottolineando che la scarsa igiene orale aumenta il pericolo di infezioni per chi ha protesi di qualsiasi tipo.

Consigli per una migliore salute orale e generale

Il Dr. Çiçek ha concluso con alcune raccomandazioni fondamentali per prevenire complicazioni:

Igiene orale costante: lavarsi i denti almeno due volte al giorno con uno spazzolino individuale e sostituirlo ogni tre mesi. Visite regolari dal dentista: controlli frequenti aiutano a individuare e trattare problemi prima che si aggravino. Consultare i medici prima di un intervento chirurgico: per valutare eventuali rischi legati alla salute orale. Sensibilizzazione sull’igiene orale: migliorare l’alfabetizzazione sanitaria è essenziale per prevenire problemi a lungo termine.

Un messaggio chiaro: la prevenzione è la chiave

Questo caso emblematico dimostra quanto sia importante integrare una corretta igiene orale nella routine quotidiana, non solo per evitare fastidi locali ma anche per prevenire gravi complicazioni sistemiche. Che si tratti di proteggere il cuore o di garantire il successo di un intervento chirurgico, la cura della bocca è un tassello fondamentale per una vita sana.