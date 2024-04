Mangiare le uova non fa aumentare il colesterolo

La questione dell’impatto del consumo di uova sul colesterolo è stata oggetto di dibattito per molti anni nel mondo della nutrizione e della salute. Recenti studi e linee guida di organizzazioni sanitarie autorevoli hanno fornito nuove prospettive che sfatano vecchi miti e offrono una visione più olistica sull’argomento.

La ricerca ha dimostrato che il consumo di un uovo al giorno, in media, non è associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Anzi, in alcune coorti asiatiche, il consumo di uova sembra essere associato a un leggero calo del rischio di malattie cardiovascolari. Questi risultati emergono da analisi aggiornate di studi ampi e di meta-analisi di coorti globali, che hanno avuto il vantaggio di valutazioni dietetiche ripetute nel tempo, a differenza di altri studi che si basavano su una singola misurazione dietetica all’inizio dello studio​​.

Secondo uno studio pubblicato su ScienceDaily, il consumo moderato di uova può addirittura aumentare la quantità di metaboliti benefici per il cuore nel sangue. Questa ricerca suggerisce che le uova, consumate in moderazione, possono avere effetti positivi sulla salute cardiovascolare, ribaltando la vecchia convinzione che le uova fossero dannose a causa dell’alto contenuto di colesterolo​​.

È importante notare che le linee guida sanitarie sono state aggiornate per riflettere questi nuovi ritrovamenti. La American Heart Association (AHA) e la Australian Heart Foundation (AHF) hanno entrambe rilasciato nuove raccomandazioni che sostengono il consumo di uova nell’ambito di diete salutari. Secondo l’AHA, gli individui sani possono includere fino a un uovo al giorno in modelli dietetici salutari per il cuore, mentre per gli individui anziani sani, il consumo di fino a due uova al giorno è accettabile all’interno di un modello dietetico salutare per il cuore. L’AHF ha concluso che non ci sono prove che suggeriscano un limite al consumo di uova per le persone normali e sane, suggerendo un limite di meno di 7 uova a settimana solo per coloro che hanno il diabete di tipo 2 o malattie cardiovascolari che richiedono interventi per abbassare il colesterolo LDL​​.

Queste raccomandazioni si basano sulla comprensione che il colesterolo alimentare (quello presente negli alimenti) ha un impatto minore sui livelli di colesterolo nel sangue rispetto ad altri fattori, come la quantità di grassi saturi e trans nella dieta. Inoltre, è importante considerare il contesto di una dieta equilibrata che includa una varietà di nutrienti essenziali, piuttosto che concentrarsi su singoli alimenti.

In sintesi, le evidenze scientifiche attuali indicano che le uova possono essere consumate come parte di una dieta equilibrata e salutare per la maggior parte delle persone. Tuttavia, come sempre in questioni di salute e nutrizione, è fondamentale considerare le esigenze e le condizioni di salute individuali e consultare un professionista sanitario per consigli personalizzati.