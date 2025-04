Cibo crudo per animali domestici: perché potrebbe essere una scelta pericolosa

Negli ultimi anni, la moda del cibo crudo per cani e gatti ha preso piede, specialmente sui social come TikTok, dove video virali mostrano ciotole traboccanti di carne cruda, frattaglie, ossa e organi. Tuttavia, questa tendenza potrebbe comportare rischi gravi per la salute degli animali – e anche per quella dei loro proprietari.

Cibo crudo e influenza aviaria: un legame allarmante

Nel 2024, diversi episodi di influenza aviaria H5N1 sono stati collegati direttamente al consumo di cibo crudo per animali domestici. In uno dei casi più gravi, un gatto è morto dopo aver ingerito un prodotto a base di tacchino crudo risultato positivo al virus. Altri casi simili sono stati confermati in California e New York, tutti riconducibili a marche diverse di alimenti crudi.

L’esperta Aimee Simpson, direttrice medica presso il VCA Cat Hospital di Philadelphia, avverte che la semplice congelazione, liofilizzazione o disidratazione non garantisce la sicurezza del cibo crudo, poiché queste tecniche non eliminano batteri o virus, incluso l’H5N1.

Gatti più vulnerabili, ma anche i cani non sono esenti

I gatti sembrano essere particolarmente suscettibili al virus dell’influenza aviaria, con un alto tasso di mortalità. Anche i cani possono contrarlo, anche se i casi gravi sono meno frequenti. I sintomi da tenere sotto controllo includono febbre, tremori, respiro affannoso e secrezioni nasali.

Ad oggi non esistono vaccini approvati per proteggere gli animali domestici dal virus H5N1, il che rende la prevenzione l’arma più efficace.

Perché i proprietari scelgono il cibo crudo

Chi segue questo regime alimentare per i propri animali lo fa con l’intento di offrire un’alternativa “più naturale” rispetto ai prodotti industriali. Si ritiene che le diete crude migliorino il pelo, la digestione e la salute dentale. Inoltre, consentono ai proprietari di evitare additivi e conservanti, controllando meglio gli ingredienti.

Ma secondo Antonio Varcasia, ricercatore dell’Università di Sassari, i benefici riportati non sono supportati da evidenze scientifiche solide. Al contrario, diete non bilanciate possono causare squilibri nutrizionali, come un eccesso di proteine o carenza di fibre.

I veri pericoli: batteri, virus e parassiti

Oltre all’influenza aviaria, il cibo crudo per animali può essere contaminato da Salmonella, E. coli e Listeria, batteri che rappresentano un rischio anche per l’uomo. Epidemie di salmonellosi e infezioni da E. coli negli umani sono già state collegate alla manipolazione di alimenti crudi per animali.

Inoltre, il cibo crudo può veicolare parassiti pericolosi come il Toxoplasma gondii e l’Echinococcus granulosus, responsabili di gravi malattie zoonotiche potenzialmente letali se trasmesse all’uomo.

Le raccomandazioni degli esperti

Organizzazioni autorevoli come l’American Veterinary Medical Association, la FDA e i CDC sconsigliano l’uso di diete crude per animali domestici. Le raccomandazioni principali includono:

Evitare completamente alimenti crudi per gatti e cani

per gatti e cani Cuocere sempre bene la carne prima di somministrarla

prima di somministrarla Non offrire latticini non pastorizzati

Tenere i gatti in casa , lontani da uccelli potenzialmente infetti

, lontani da uccelli potenzialmente infetti Contattare subito il veterinario in presenza di sintomi sospetti

Secondo la virologa Martha Nelson dei National Institutes of Health, il rischio di trasmissione del virus H5N1 dall’animale all’essere umano è molto basso, ma non nullo. Per questo, la prevenzione rimane fondamentale.

La scelta più sicura? Evitare il cibo crudo

Anche se alcuni proprietari continuano a preferire il cibo crudo, gli esperti sono chiari: la scelta più sicura è evitarlo. Se si decide comunque di seguire questa strada, è fondamentale consultare un veterinario, scegliere prodotti certificati e monitorare attentamente lo stato di salute dell’animale.

Come afferma la veterinaria Silvia Carnaccini:

“Non dare al tuo gatto cibo crudo per animali domestici è una linea guida piuttosto semplice e attuabile.”

Conclusione

La tendenza del raw feeding per animali domestici potrebbe sembrare naturale e salutare, ma i rischi superano di gran lunga i benefici. Tra virus potenzialmente letali e parassiti pericolosi, evitare il cibo crudo non è solo una scelta di buon senso, ma una decisione fondamentale per la sicurezza di tutta la famiglia.