Che controlli fanno prima di salire in crociera

Quando si parte per una crociera, il momento dell’imbarco rappresenta un passaggio fondamentale per garantire un viaggio sicuro, confortevole e organizzato. Prima di salire a bordo, vengono effettuati diversi controlli sia dal personale della compagnia di crociera che dalle autorità portuali. Questi controlli hanno l’obiettivo di tutelare i passeggeri, l’equipaggio e rispettare le normative internazionali.

1. Controllo dei Documenti

Il primo step è la verifica dei documenti personali. È essenziale avere con sé:

Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio (a seconda della destinazione).

o carta d’identità valida per l’espatrio (a seconda della destinazione). Biglietto della crociera , solitamente disponibile in formato digitale o cartaceo.

, solitamente disponibile in formato digitale o cartaceo. Modulo di check-in online , che molte compagnie richiedono di compilare in anticipo.

, che molte compagnie richiedono di compilare in anticipo. Visto o autorizzazioni speciali, se la crociera tocca porti in Paesi con requisiti specifici.

Gli addetti al controllo confrontano questi documenti con i dati forniti al momento della prenotazione per assicurarsi che tutto sia in ordine.

2. Controllo Sanitario

Negli ultimi anni, le misure sanitarie sono diventate più rigorose. Prima di salire a bordo, potresti sottoporti a:

Misurazione della temperatura corporea.

Compilazione di un questionario sanitario , per dichiarare eventuali sintomi recenti o contatti con persone positive a malattie contagiose.

, per dichiarare eventuali sintomi recenti o contatti con persone positive a malattie contagiose. Certificazioni vaccinali o test COVID-19, se richiesti dalla compagnia o dalla destinazione.

Questi controlli servono a minimizzare i rischi sanitari durante la crociera.

3. Controllo di Sicurezza

La sicurezza è una priorità assoluta per le compagnie di crociera. Prima di accedere alla nave, tutti i bagagli vengono sottoposti a uno screening simile a quello aeroportuale, utilizzando scanner a raggi X. Questo controllo è progettato per:

Identificare oggetti proibiti, come armi, esplosivi o liquidi non consentiti.

Garantire che ogni passeggero rispetti le norme sul bagaglio stabilite dalla compagnia.

I passeggeri stessi passano attraverso un metal detector, e in caso di anomalie, potrebbero essere sottoposti a un’ispezione manuale.

4. Controllo del Bagaglio Registrato

I bagagli registrati vengono etichettati con un codice specifico e consegnati direttamente in cabina. Prima di essere caricati a bordo, vengono ispezionati per garantire che non contengano materiali pericolosi o vietati.

5. Controllo Finanziario

Alcune compagnie di crociera richiedono la registrazione di una carta di credito o di debito durante il check-in, per coprire eventuali spese extra effettuate a bordo (ad esempio, escursioni, ristoranti speciali o acquisti nei negozi della nave). Questo passaggio viene verificato prima dell’imbarco.

6. Consegna della Carta d’Imbarco

Una volta completati i controlli, i passeggeri ricevono una carta d’imbarco o una chiave elettronica. Questo documento multifunzione serve per:

Accedere alla cabina.

Effettuare pagamenti a bordo.

Registrare gli spostamenti dentro e fuori dalla nave durante le escursioni.

7. Briefing di Sicurezza Pre-Partenza

Prima della partenza, tutti i passeggeri devono partecipare a un briefing di sicurezza obbligatorio. Questo include informazioni su:

L’ubicazione delle uscite di emergenza.

L’utilizzo del giubbotto salvagente.

Le procedure in caso di evacuazione.

Perché i Controlli Sono Importanti?

I controlli pre-imbarco assicurano che ogni passeggero possa godere di un’esperienza piacevole e priva di problemi. Inoltre, queste procedure aiutano a garantire la conformità con le normative internazionali in termini di sicurezza marittima e salute pubblica.

Consigli per un Imbarco Senza Problemi

Arriva in anticipo rispetto all’orario di partenza indicato.

Verifica più volte di avere tutti i documenti necessari.

Rispetta le indicazioni fornite dalla compagnia di crociera.

Segui le norme sui bagagli per evitare ritardi.

Salire su una nave da crociera è l’inizio di un’avventura straordinaria. Con i controlli pre-imbarco effettuati con cura, potrai vivere il viaggio dei tuoi sogni in totale serenità!