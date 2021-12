Matrix Resurrections, i fan reclamano Laurence Fishburne

Diretto da Lana Wachowski, Matrix Resurrections è interpretato da Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas e Christina Ricci.

Pochi giorni fa è stato rilasciato un nuovo trailer di Matrix Resurrections, un trailer pieno di azione e anche “vecchi ricordi” degli episodi precedenti, ma i fan pur essendo impazienti di rivedere i loro beniamini: Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity, sono rimasti colpiti dall’assenza, peraltro però annunciata, di Laurence Fishburne nel ruolo di Morpheus.

D’altrode l’attore in un intervista su Jake’s Takes aveva risposto un po’ stizzito, riguardo alla sua partecipazione al quarto capitolo di Matrix:

“Non sono coinvolto, e dovrete parlarne con Lana Wachowski (la regista ndr), lei risponderà alla domanda.”

Al posto di Fishburne ci sarà un “giovane” Morpheus, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, ma i fan si sono chiesti come sia possibile che la maggior parte delle immagini dei trailer di Matrix Resurrections propongano un Neo e una Trinity “attuali”, mentre il ruolo di Morpheus è stato, in teoria, incastrato in un periodo precedente come una sorta di Prequel.

Il modo in cui Resurrections ripete letteralmente le scene di Matrix, implicando anche che il vecchio Neo potrebbe interagire in qualche modo con il giovane Neo, è affascinante da vedere.

Una frase di Bugs durante il trailer rivela: “La scelta più importante nella vita di Neo… non spetta a lui” è molto intrigante.

La scelta più importante che il personaggio ha fatto nel film originale è stata proprio la sua: prendere la pillola rossa che lo ha liberato da Matrix, invece della pillola blu che gli avrebbe permesso di rimanere all’interno del mondo virtuale.

