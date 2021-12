Attenzione all’acne rosacea come puoi trattarla

L’acne rosacea è una malattia cronica che colpisce principalmente la pelle del viso, caratterizzata da riacutizzazioni e remissioni.

In genere inizia dopo i trent’anni su guance, naso, mento o fronte, ma a volte può verificarsi anche sul petto, sul collo, sul cuoio capelluto o sulle orecchie.

Se non trattata, spesso si sviluppano brufoli e nei casi più gravi il naso cresce gonfio e irregolare a causa dell’eccesso di tessuto. In molti casi, l’acne rosacea colpisce anche gli occhi, che si sentono irritati e sembrano acquosi e iniettati di sangue.

Anche se chiunque può soffrirne, le persone con la pelle chiara che arrossiscono facilmente sono inclini a sviluppare la rosacea.

È più comune nelle donne rispetto agli uomini, ma gli uomini tendono a sviluppare forme più gravi. Non esiste una cura per l’acne rosacea, ma la terapia medica aiuta a tenerla sotto controllo e ad invertire i sintomi.

Se sospetti di avere la rosacea, dovresti consultare un dermatologo per la diagnosi e il trattamento.

I sintomi principali dell’acne rosacea

I sintomi dell’acne rosacea variano ampiamente da un individuo all’altro e generalmente compaiono solo alcuni dei potenziali segni. Gli esperti affermano che include sempre uno dei seguenti sintomi primari:

Rossore

Rossore persistente

brufoli

Vasi sanguigni visibili

Come si tratta l’acne rosacea

Poiché i segni e i sintomi variano ampiamente da un malato all’altro, il trattamento dell’acne rosacea dovrebbe essere adattato da un dermatologo per ogni caso particolare.

I dermatologi possono prescrivere vari trattamenti orali e topici per curare brufoli e arrossamenti associati alla malattia.

Generalmente, il trattamento iniziale consiste in antibiotici orali combinati con un trattamento topico per tenere sotto controllo la condizione, seguito da un trattamento topico a lungo termine per mantenerlo.

In alcuni casi, per il trattamento dell’acne rosacea vengono utilizzati il ​​laser o la terapia della luce pulsata intensa, al fine di ridurre il rossore, rimuovere i vasi sanguigni visibili e correggere la deturpazione del naso.

La rosacea oculare viene solitamente trattata con antibiotici.

Gli individui che soffrono di acne rosacea dovrebbero consultare il proprio dermatologo per assicurarsi che il trattamento per la cura della pelle che stanno utilizzando sia adatto alla loro condizione.

Di solito si consiglia ai pazienti di utilizzare detergenti delicati e non abrasivi per lavarsi il viso, sciacquarlo con acqua tiepida e asciugarlo con un asciugamano di cotone morbido.

Dovrebbero usare solo prodotti non irritanti e usare una crema solare con un SPF di minimo 15 per proteggere la pelle dalla luce solare.

Se hai l’acne rosacea, puoi usare dei cosmetici per nascondere gli effetti. La tinta verde, seguita da un fondotinta in tonalità della pelle nei toni del giallo naturale, può essere utilizzata per nascondere il rossore.

Anche uno stile di vita sano fa parte dell’intero trattamento dell’acne rosacea e può aiutarti a mantenere la remissione ed evitare i fattori esterni che causano riacutizzazioni o aggravano le condizioni della pelle.

Ecco alcuni consigli da seguire:

Evita bevande calde , molto caffè, cibi piccanti e alcol . Sebbene la maggior parte delle persone pensi che l’acne rosacea sia collegata all’alcolismo, può colpire anche qualcuno che non beve affatto.

Utilizza una buona protezione solare ed evita temperature estremamente alte o basse.

Evita comportamenti aggressivi contro il viso, come strofinare o strofinare, poiché possono irritare la pelle arrossata.

Allenati solo in ambienti freschi e non surriscaldati.

Evita cosmetici e prodotti per la cura della pelle che irritano la pelle e usa la lacca per capelli correttamente.

Prova a tenere un diario di tutti gli episodi di vampate e annota a quali alimenti, prodotti, farmaci o attività sono associati.

Anche se le cause sono ancora sconosciute e non esiste un trattamento per l’acne rosacea che possa assicurarti di sbarazzartene per sempre, ci sono molte cose che aiutano.

Consultare un dermatologo e ottenere il giusto trattamento, oltre a seguire determinate linee guida sullo stile di vita, può ridurre il rischio di pustole e arrossamenti e aiutarti a tenere la situazione sotto controllo.