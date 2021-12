Come poter diagnosticare l’autismo

Ogni genitore desidera il meglio per il proprio figlio, augurandogli solo il meglio, una buona salute, un futuro luminoso e una vita prospera.

Sono molti i genitori che dopo i primi anni di vita, intravedendo alcuni comportamenti si chiedono: “Mio figlio potrebbe essere autistico?” Qualsiasi genitore sarebbe allarmato.

È tuttavia importante stabilire prima che non si tratti di un’infezione o di una malattia contagiosa.

Questa è in realtà una condizione in cui il cervello del bambino si è sviluppato in modo diverso, determinando alcune ramificazioni che hanno colpito il sistema del bambino e manifestandosi nella mancanza di capacità interpersonali del bambino.

Questa condizione si verifica in 1 bambino su 700 nella popolazione. Si è riscontrato anche che questo è più probabile che si verifichi tra i ragazzi.

I segni si manifestano in una fase precoce della vita di un bambino. È necessario che tu sia cauto nei confronti del comportamento e delle risposte di tuo figlio.

Come si rileva l’autismo?

I segni dell’autismo possono essere osservati già dai 18 mesi ai 3 anni di età del bambino. Se tuo figlio ha difficoltà nei seguenti aspetti, sarebbe utile consultare un medico o un esperto:

Guardare gli altri – lui o lei non ti guarda dritto negli occhi quando cerchi di comunicare, Giocare con altri bambini – Evita gli altri bambini o si allontana automaticamente, Immaginare – Non può gestire giochi di finzione.

Comunicare – Ci sono parole che lui o lei non può dire o dovranno essere dette più e più volte prima che lui o lei possa capirle, Ripetizione Ci sono manierismi o movimenti motori che continua a ripetere senza una ragione o uno scopo apparente.

I bambini che non guardano negli occhi possono mostrare segni di autismo, specialmente se preferiscono fissare oggetti meccanici in movimento o parti di essi.

Dovrebbero essere osservati anche i bambini troppo calmi. Quando i bambini non giocano o non interagiscono con altri bambini.

Come si affronta questa condizione di autismo?

La causa dell’autismo è ancora sconosciuta. Ecco perché i genitori non dovrebbero incolpare se stessi se ritengono di essere stati negligenti nel prendersi cura dei propri figli durante l’infanzia, o se una madre pensa di non essersi presa adeguatamente cura di se stessa durante la gravidanza.

Proprio come la causa precisa è ancora sconosciuta, non esiste un trattamento definitivo per l’autismo. Anche se il genitore potrebbe non essere in grado di liberare suo figlio dalla condizione, l’opzione migliore per i genitori di un bambino autistico è affrontare il problema.

È meglio consultare un esperto in questo campo. Conoscere le varie peculiarità del bambino. La famiglia potrebbe dover attenersi a uno stile di vita definito per adattarsi alle esigenze del bambino.

Ciò richiederebbe anche una pazienza extra. Se l’autismo del bambino è relativamente lieve, assicurati di informare in anticipo l’insegnante o il preside della condizione.

Hai un bambino speciale. Il bambino è speciale, perché le sue capacità sono diverse dal bambino normale della sua età. Fornire cure speciali e cure necessarie. Dai la tua attenzione. Resta al suo fianco. Più di qualsiasi altra cosa; semplicemente fai sentire al bambino la tua cura amorevole.